Федерация биатлона Норвегии потребовала, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) отменил международные соревнования по биатлону, которые должны были пройти в России, и дисквалифицировал российских спортсменов, уличенных в применении допинга.

Речь идет о дисквалификации российских биатлонистов, чьи имена фигурируют в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена, руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Ранее с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира по биатлону, который должен состояться в Тюмени, выступили британцы и чехи. При этом они также ссылались на данные, представленных в докладе под руководством Макларена о допинге в России. Кроме того, наказать пойманных на допинге российских биатлонистов призвал французский биатлонист Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и десятикратный чемпион мира.

«Как и Чешский союз биатлонистов, мы направили письмо, в котором требуем от IBU принять меры в отношении России и отменить проведение там ранее согласованного этапа. Своими мнениями с IBU поделились уже несколько стран, и мы ожидаем, что это возымеет действие», – приводит информационное агентство ТАСС перевод заявления президента норвежской федерации биатлона Эрленна Слоквика.

По мнению журналиста Никиты Белоголовцева, в самом по себе пропуске спортсменами этапа Кубка мира нет ничего особенного, однако важно, что для России появилась угроза лишиться и других международных соревнований.

«Чем может обернуться призыв норвежцев бойкотировать эта Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени? У нас перед глазами есть довольно свежий пример – отмена чемпионата мира по бобслею в Сочи. Тогда все началось с призыва латышей бойкотировать чемпионат.

Почему так важны норвежцы и были важны латыши? Потому что пока отказываются участвовать британцы, про которых не все знают, что они вообще занимаются биатлоном, и чехи, которые, конечно, гораздо титулованнее британцев (и не нам, с нашими провала последних лет, над чехами иронизировать), то эффект меньше. Все-таки традиционно это команды если не второго, то, скажем так, полуторного эшелона в биатлоне.

А норвежцы – это команда, и это принципиально иной уровень дискуссии. И, в общем, латыши тоже были (и отсаются) топ-спортсменами. И уже после Сочи они устраивали скандал, начинали дискуссию о том, что что-то тут нечисто, и вот сейчас такое снова произошло.

Тут есть два момента. Первый. Мой коллега и один из лучших в России специалистов по вопросам допинга и антидопинга Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора портала «Чемпионат.com», после отмены чемпионата мира в Сочи нашел происходящему очень точное определение. Он назвал это судом Линча. Я чуть разовью эту метафору. Почему мне кажется, что он с нею попал в точку? Потому что суд Линча – это не всегда несправедливое решение. На суде Линча могут принимать более чем справедливые решения, в точности соответствующие тому, что происходило, и тому, кто на деле виноват. Но это никак не отменяет того, что на этом суде нет процедуры, доказательств, права на защиту и прочего. И здесь, в общем, точно так же.

Эти скоропостижные отмены соревнований без каких-либо доказательств, на основании доклада, который, по большому счету, никого впрямую не обвиняет, – это действительно сомнительное с точки зрения права и легитимности история, с одной стороны. С другой стороны, суд Линча очень часто возникает в случае невозможности реального правосудия. И я много раз говорил: доказать вину России крайне сложно, по крайней мере, когда, как утверждалось в докладе Макларена, все фальсифицировалось на самых высоких уровнях спортивного руководства.

И как доказать? Отправить Виталия Мутко, Григория Родченкова и еще 30 российских чиновников на детектор лжи? Вряд ли они на это согласятся. Поэтому ситуация тупиковая: обвинить Россию нельзя, но существует некоторый консенсус на тему «что-то там нечисто».

Второй важный момент связан с тем, почему это происходит. У меня есть ощущение, что значительная доля скандальности в этой ситуации состоит в том, как ведет себя в Россия. В то время как во всем мире по крайней мере декларируются (уж не будем говорить о том, соблюдаются ли) принципы нулевой толерантности к употреблению допинга и к спортсменам, пойманным на употреблении допинга, Россия идет строго обратным путем. А никто же не будет вдумываться в то, что Александр Поветкин, дравшийся в Екатеринбурге, имеет примерно такое же отношение к российским биатлонистам, как и я! А, может, даже и меньшее – потому что я, в отличие от Александра Поветкина, все-таки чаще смотрю российский биатлон.

Но ведь не объяснишь, что, мол, друзья, вы понимаете, Поветкин вышел, потому что у него контракт, срывать мероприятие нельзя, на возврат билетов потратится много денег, и так далее. Это же все не объясняется. Не объясняется и то, почему пойманные на допинге спортсмены становятся руководителями Центров подготовки, депутатами разных уровней и так далее. Почему им продолжают выплачиваться деньги, почему у них не отбираются премиальные. Во всем мире люди ведь не дураки, они видят, что российский спорт – как система, как институция, как корпорация – как минимум не препятствует применению допинга, а по сути – потворствует. И какие-нибудь биатлонисты-чехи или британцы на деле хорошо понимают, что тоже могут принимать допинг – но у них поимка на нем означает потерю премиальных, крах карьеры, статус изгоя. А русские принимают допинг – и еще лучше себя чувствуют при поимке, потому что бегать тогда уже не надо – два года сидишь и отдыхаешь.

Есть огромная проблема: это всегда очень скользкий момент – покаяние, публичная порка самих себя. Это опасная штука – ты рискуешь прослыть слабаком. Плюс еще такое убеждение, как «своих не сдают» – это тоже есть. Но в то же время, если ты демонстративно продолжаешь себя так вести в отношении допинга, это тоже логично вызывает какое-то отторжение. И, конечно же, все идет к тому, что у России будут чудовищные проблемы с международными соревнованиями.

Понятно, что чемпионат мира 2018 года по футболу – отдельная история. Вполне возможно, что слова Виталия Мутко про то, что чемпионат застрахован и за его отмену придется платить России фантастические деньги, это правда. И понятно, что чемпионат 2018 года перенести невероятно сложно, хотя давление по этому поводу будет усиливаться. Но при этом соревнования поменьше, думаю, будут улетать от нас, как бумажные самолетики на «последний звонок» из школьных окон. Думаю, здесь вывод будет абсолютно однозначным, и никаких вариантов по этому поводу нет», – сказал Никита Белоголовцев.

«Кубок мира – турнир длинный, он идет весь год. Спортсмены могут пропускать по своему усмотрению любые этапы, которые им кажется правильным пропустить. Здесь нет ничего особенного. Кроме того, это еще и Тюмень, туда лететь надо! Думаю, этап в Тюмени бойкотировать гораздо приятнее, чем в каком-нибудь чешском Нове Место. Так что в это смысле ребят можно понять.

Ну, и Кубок мира – это не Олимпиада, не соревнование всей жизни. Тем более – этап в Тюмени. Тем более – не последний из этапов, будет время что-то отыграть. Плюс победить Мартена Фуркада и так невероятно сложно вне зависимости от того, что ты там пропускаешь или нет. В общем, с чисто спортивной точки зрения это – абсолютная фигня. А с точки зрения идеологической просто все на всех уровнях говорят: "Русские, вы задолбали! С вами невозможно иметь дело."

К тому же, если говорить про биатлон, это все не ново. Эти биатлонные допинговые скандалы – не редкость. Российских спортсменов-биатлонистов ловили на допинге массово, по биатлонным меркам. Вот перед Олимпиадой в Сочи, например. И репутация людей, злоупотребляющих допингом, у российских биатлонистов уже была, ее не надо было создавать. А когда на фоне уже сложившейся репутации звучат слова про 31 спортсмена, принимающего допинг, то это уже много. Я думаю, что в Великобритании, возможно, даже меньше профессиональных биатлонистов, чем 31.

Биатлон – это циклический вид спорта, о чем не надо забывать. Это вид спорта, где допинг дает максимальное преимущество. Это же не женский хоккей, например, где ты хоть ванну из анаболиков принимай, вряд ли обыграешь сборную Канады. А биатлон что? Поел – ускорился, хорошо.

Но в целом ситуация, действительно, очень тяжелая. И мне очень сложно сказать, как это могло бы закончиться хорошо. Мне кажется, это может закончиться хорошо разве что на каких-то тактических отрезках, но стратегически это – огромная беда для нас на много лет. И есть ощущение, что по-другому просто не очень умеют», – добавил он.