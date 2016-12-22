Топ новостей 22 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вынесен приговор в отношении Варвары Карауловой, турецкий проповедник Гюлен опроверг свою причастность к убийству российского посла в Анкаре, а в правительстве предложили продавать валокордин по рецептам.

Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову к 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство». Ранее суд признал ее виновной в попытке примкнуть к боевикам. Защита Карауловой обжаловала приговор.

Сейчас зачитают приговор Варе Карауловой. Прокурор запросил ей 5 лет колонии. pic.twitter.com/zu38keNstX — Мария Алехина (@MashaAlekhina) 22 декабря 2016 г.

Опальный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен заявил, что непричастен к убийству российского посла в Турции. Он обвинил Анкару в попытке очернить и опорочить его лично и последователей. «Мы всегда осуждали терроризм, и в связи с этим я хотел бы подчеркнуть, что искренне осуждаю этот террористический акт против российского посла», —подчеркнул Гюлен.

Между тем вокруг статьи американского журналиста New York Daily News Герша Кунтцмана разгорелся скандал. В своем материале он уподобил Карлова фашистскому дипломату Эрнсту фом Рату, на которого было совершено покушение. В ответ в Кремле заявили, что сотрудник СМИ невменяем и имеет извращенное понимание моральных ценностей. А Рамзан Кадыров и вовсе обвинил Кунтцмана в поддержке терроризма.

Прочитал очередную колонку Кунцмана. Слушайте, он просто некомпетентен в этой теме, дилетант, с забитой клюквенными стереотипами головой — Александр Коц (@sashakots) 22 декабря 2016 г.

Сергей Лавров вручил сыну Андрея Карлова Звезду Героя России, которой был награжден дипломат pic.twitter.com/HEIMURYumt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

Владимир Путин приехал проститься с убитым в Анкаре дипломатом Андреем Карловым pic.twitter.com/xh6woFAAbv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 декабря 2016 г.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвижении Алексея Навального в президенты, заявил, что этим правом обладает любой гражданин страны, соответствующий прописанным в конституции требованиям. В Кремле отметили, что вопрос президентских выборов пока не значится в повестке дня. А Вячеслав Володин скептически воспринял новость о выдвижении оппозиционера: «Законы надо читать, он же юрист».

-Володин сказал, что Навальный не может идти в президенты.

-Какой Володин?

-Из Думы, депутат Володин.

-А в Думе все депутаты - володины. — Наша Канада (@NashaCanada) 21 декабря 2016 г.

Медицинские спиртосодержащие препараты - валокордин, боярышник и другие - теперь будут продавать в аптеках по рецептам, пообещал Александр Хлопонин. Также будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ. Генпрокуратура приготовилась завести дела против чиновников, из-за халатности которых произошло массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске. Жертвами отравления стали уже 72 человека. По делу задержаны 13 человек.

В Иркутске уже 71 погибший от "боярышника". Государство должно уделить этой проблеме внимания больше, чем Сирии. Потери огромны. — Alexey Navalny (@navalny) 22 декабря 2016 г.

В Иркутске сегодня тоже наверное похороны,а какие разные.(Пили бы эти работяги как посол,только изысканные напитки,то и хоронили бы так же😢 — Злобный Дед (@_8763731544813) 22 декабря 2016 г.

Несмотря ни на что, жители Иркутска не отказываются от употребления смертельной отравы. pic.twitter.com/W2onLFqsFf — Рустем Адагамов (@adagamov) 22 декабря 2016 г.

Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией должна быть публичной, но без массового ажиотажа, носить «гораздо более дискретный характер». Он назвал тему весьма серьезной, как и уровень тех людей, что иногда попадают под подозрение,поэтому борьба не должна проходить в режиме «по секрету всему свету».

Сборная России по футболу впервые за свою историю оказалась на таких низких позициях в рейтинге ФИФА, опустившись на 56-е место, то есть на две строчки ниже по сравнению с показателями месячной давности. Первая десятка рейтинга осталась неизменной, в нее вошли Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Россия опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА.

Выше нас такие мировые гранды футбола, как:

Алжир

Тунис

Конго

Буркина-Фасо — Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 22 декабря 2016 г.

😂😂😂😂😂

СБОРНАЯ РОССИИ ОПУСТИЛАСЬ НА 56 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА!



Даже не играя, сборная России умудряется падать ниже и ниже... — Злой Спорт (@Angry_Sport) 22 декабря 2016 г.

В подземном переходе в районе станции метро «Коломенская» произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона при ремонтных работах. На месте взрыва возник пожар, но его оперативно потушили. При инциденте пострадали семеро, один рабочий находится в тяжелом состоянии. Руководство метро отстранило компанию, ведущую ремонт в переходе.

Момент взрыва в переходе на станции метро "Коломенская". pic.twitter.com/HwgY0pDx82 — Новости. Как есть (@nourlnews) 22 декабря 2016 г.

#СРОЧНО #МОСКВА #МЕТРО #ВЗРЫВ #КОЛОМЕНСКАЯ #МЕТРОКОЛОМЕНСКАЯ Видео опубликовано Александр Валеев | A. Valeev (@aleksandrvaleev) Дек 21 2016 в 11:45 PST

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления, предусматривающий лишение депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За это решение проголосовали 237 народных депутатов Украины. Постановление вступает в силу со дня его принятия. В настоящее время сама Савченко находится за пределами территории страны.

Мой прогноз,что Савченко исключат из партии, а затем из делегации в ПАСЕ, сбывается. Политич. век "героини Украины"был кратким.Не вписалась. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 декабря 2016 г.

В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Причины смерти 80-летнего мужчины пока неизвестны. Сын Якова Джугашвили, Евгений Джугашвили был единственным из внуков Сталина, выбравшим военную карьеру. Он последовательно защищал честь своего деда, написав книгу «Мой дед — Сталин! Он — святой!» и сыграл его роль в фильме о своем отце Якове.

Внук Иосифа Сталина умер в Москве pic.twitter.com/SEv3mF4i2U — Вестник Москвы (@NovostiMsk) 22 декабря 2016 г.

Внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили - конченный сталинист, кстати - нашли мертвым на московской улице.

Энтео наносит ответный удар? — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 22 декабря 2016 г.

Бывший руководитель Роспечати Борис Миронов признан виновным в призывах к экстремизму и приговорен к штрафу размером 100 тысяч рублей из-за его книг «Русские. Последний рубеж» и «Битва с игом иудейским». Лингвисты установили, что в них содержатся призывы к «вооруженному восстанию, к дискриминационным действиям по отношению к евреям, к совершению насильственных действий по отношению к евреям и иудеям».