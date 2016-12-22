Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не может участвовать в выборах президента. Об этом, как сообщают «Ведомости», Володин заявил на встрече президента с руководством обеих палат Федерального собрания.

«Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — сказал Володин.

На замечание журналиста о том, что нового приговора Навальному по делу «Кировлеса» пока нет, Володин заговорил о трактовках, причем достаточно путано. «Я не готов трактовать в вашей трактовке. Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму — то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего», — сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин (справа) во время встречи президента с руководством Совета Федерации и Госдумы 21 декабря 2016 kremlin.ru

Напомним, согласно действующему законодательству пассивное избирательное право теряют граждане, в отношении которых вступил приговор суда по серьезным уголовным делам. Навальный, таким образом, потерял право выдвигать свою кандидатуру после вступления в силу приговора по делу «Кировлеса», хотя ему и был дан условный срок.

После того, как президиум Верховного суда в ноябре по исполнение решения ЕСПЧ отменил приговор Навальному и отправил его дело на новое рассмотрение у оппозиционного политика, соответственно, вновь появилось право выдвигать свою кандидатуру на всех уровнях.

Так что недавно сделанное заявление Навального о том, что он собирается участвовать в президентской гонке никаких действующих российских законов не нарушает.

Право на участие Навального в выборах признал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президенты», — сказал Песков.

Тут, конечно, Песков несколько схитрил — в Конституции прописано, что «не имеют права избирать и быть избранными граждане … содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» (ч. 3 ст. 32). Навальный не был в заключении и до решения ЕСПЧ, но участвовать в выборах все равно не мог из-за ограничения, прописанного в федеральном законе.

Алексей Навальный в Люблинском суде. 2015 АГН "Москва"

Но в заявлении Володина удивляет не только его путанность и несоответствие российскому праву. Спикер Госдумы, фактически, выступил как ответственный за проведение выборов, хотя таких полномочий у него нет, пока что, все-таки, такими кампаниями занимаются все же в Администрации президента.

Более того. Общаясь с журналистами, Володин фактически заявил, что Владимир Путин будет выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года. По словам Володина, сейчас есть кандидат, которого «мы будем его поддерживать». «Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире», — сказал спикер Госдумы.

Решать за Путина участвовать ему в выборах или нет — вообще странная идея. Конечно, глава государства вряд ли откажется от очередного срока, но в Кремле обычно предпочитают сохранять интригу до последнего. Почему вдруг обычно аккуратный Вячеслав Володин начал говорить столь откровенно — еще одна загадка его выступления.