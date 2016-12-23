Эксперт: Развитие ледокольного флота является стратегической задачей государственного масштаба

Эксперты подводят итоги работы атомной отрасли уходящего года.

Иван Андриевский, председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К»:

Развитие ледокольного флота является стратегической задачей государственного масштаба. Исследование и освоение арктического шельфа, развитие северных территорий РФ, создание Северного морского пути – всё это задачи государственной важности. Поэтому сложно переоценить вклад Росатома в решение этих задач в виде развития атомного ледокольного флота. Конечно, это долгосрочная программа, и в ближайшие годы Росатом продолжит ее разработку. Кроме того, в плане развития северных территорий Росатом в этом году вошел в завершающуюся стадию еще одного важного проекта – ПАТЭС, это революционный для отрасли проект создания мобильной атомной электростанции.



В отношении развития ресурсной базы стоит отметить развитие наиболее перспективного месторождения урана на территории РФ – Витимского уранорудного района, расположенного в Бурятии. Вложения Росатома в этот проект позволят уже в следующем году существенно нарастить добычу урана в России.

Из значимых событий в развитии атомной энергетики можно отметить вывод на полную мощность шестого энергоблока Нововоронежской АЭС. Это реактор ВВЭР-1200 поколения «3+», первый в мире реактор данного поколения с таким уровнем безопасности. Приблизительный аналог есть только в Южной Корее, но по некоторым характеристикам он уступает российскому. Так или иначе, но можно утверждать, что в данном направлении Росатом находится на пике технологического прогресса.

Очень важным событием является и ввод в промышленную эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС. Этот ректор – основа для изучения вопросов создания замкнутого ядерного цикла. В целом именно за ректорами на быстрых нейтронах атомщики видят будущее мировой атомной энергетики. В этом направлении российские специалисты также в авангарде мирового прогресса.

Как всегда, Росатом был активен на зарубежных рынках. Развитие иностранных проектов является одним из важнейших направлений работы Росатома. Сегодня рынок атомной энергетики – один из немногих рынков, где российская продукция является не только конкурентоспособной, но и передовой в плане технологий. Успехи Росатома за рубежом являются прямым тому свидетельством.