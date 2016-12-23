ARMYрестлинг

Госдепартамент США не согласился со словами Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы на данный момент сильнее любого потенциального агрессора. В Вашингтоне считают, что американская армия является «самой боеспособной, умной и сильной за всю историю человечества». Одновременно Дональд Трамп заявил, что Америка должна серьезно усилить свой ядерный потенциал. Не означает ли это, что Россия и США затевают новую гонку вооружений?

Самые сильные и в кольце врагов

22 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ президент России заявил, что Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. При этом Путин подчеркнул, что нельзя позволить себе расслабиться ни на минуту, «допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск». В этом случае, по его словам, «ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий».

Верховный Главнокомандующий также с удовлетворением отметил, что состояние ядерной триады, которая включает такие компоненты, как стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, поддерживается на высочайшем уровне. Цифры говорят сами за себя: доля современного вооружения в ядерных силах составляет почти 60%.

Глава государства отметил, что в будущем большая работа предстоит, в частности, по укреплению сил ядерного сдерживания, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.

На расширенном заседании коллегии Минобороны также выступил глава ведомства Сергей Шойгу. Он отчитался перед президентом о наращивании вооружений: за 2016 год поставки новой техники и оружия в российские войска выросли на пять процентов. Доля современных образцов техники в войсках постоянной готовности выросла почти до 60 процентов. А боевые возможности российской армии за год выросли на 14 процентов.

Расширенное заседание министерства обороны с демонстрацией образцов новейшего вооружения kremlin.ru

Несмотря на очевидное наращивание ВПК, Сергей Шойгу отказался признать негласное участие страны в гонке вооружений с западными державами. По его словам, Россия «не втягивается в гонку вооружений, а планомерно выполняет программы перевооружения армии и флота».

Пока мир не опомнится

Заявления Владимира Путина вызвали неожиданно быструю реакцию в США. Вопреки традиции, согласно которой избранный американский президент до вступления в должность не комментирует вопросы обороны страны, Дональд Трамп ответил российскому лидеру спустя всего лишь несколько часов после завершения работы коллегии Минобороны РФ.

Расценив выступление Путина как призыв к наращиванию ядерных арсеналов России, будущий глава Белого дома написал в своем твиттере, что намерен «существенно укрепить и расширить» ядерный потенциал Соединенных Штатов, и будет продолжать эту политику, «пока не настанет тот момент, когда мир начнет трезво смотреть на ядерного оружия». Что он имел в виду под фразой «пока мир не опомнится», Трамп не уточнил.

Слова избранного президента США оказались настолько громкими и неоднозначными, что их пришлось комментировать представителю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру. Впрочем, и в его заявлении были загадки. «Дональд Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его — в частности среди террористических организаций, нестабильных и неуправляемых режимов», — сказал Миллер. О каком именно «неуправляемом режиме» идет речь, представитель штаба предпочел умолчать.

Во время предвыборной кампании Трамп не высказывал подобных предложений. Это могло снизить его рейтинг, ведь сторонников наращивания ядерного вооружения не так много. Кроме того, гонка вооружений — дорогостоящее мероприятие, а это идет вразрез с обещаниями Трампа больше денег выделять на улучшение жизни американцев. Также можно вспомнить слова Трампа, сказанные им в сентябре на первых теледебатах с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Тогда он не исключил возможность нанесения США превентивного ядерного удара.

Еще более громкий комментарий на заявление президента России Владимира Путина о превосходстве российских вооруженных сил последовал от официального представителя госдепартамента США Джона Кирби. Он сказал, что не думает, будто кампании Москвы на Украине и в Сирии повышают военный статус России. «Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — уточнил Кирби.

Военные vs школьников. Неравная битва

Надо отметить, что обязательства улучшать жизнь граждан брал на себя и Владимир Путин. При этом, по итогам 2016 года военные расходы бюджета РФ впервые за пять лет превысили траты на общее, среднее и дошкольное образование. В 2016 году на расходную статью под названием «Национальная оборона» было выделено 3,8 триллиона рублей против 551 миллиарда рублей на образование. Отношение расходов на национальную оборону к ВВП выросло с 3,6% до 5%.

В будущем расходы на образование будут еще больше сокращаться. За период с 2012 до 2019 года расходы на общее образование сократятся с 128 миллиардов до 14 миллиардов рублей (более чем в десять раз!) Расходы на высшее образование с 2013 по 2019 год сократятся с 661 миллиарда до 458 миллиардов рублей.

20 декабря президент подписал закон о трехлетнем федеральном госбюджете. Комментаторы отмечали, что главными аутсайдерами основного финансового документа страны стали социальные статьи — образование и здравоохранение. В совокупности на эти направления потратят 902 миллиарда рублей. В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом. Расходы на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016 годом. Напротив, оборона поставлена в бюджете во главе угла.