Ведущий эксперт «Финам Менеджмент»: В наступающем году логично ожидать сохранения и увеличения международного сотрудничества Росатома

Зарубежное направление стало одним из приоритетных в работе российской атомной отрасли в 2016 году. Портфель зарубежных заказов Росатома на 10 лет вперед по итогам 2015 года составил 110,3 млрд долларов, в 2016 году ожидается рост портфеля на 20%. На всем жизненном цикле построенных станций, учитывая гарантийное обслуживание, сервисные услуги и поставки топлива, совокупный портфель заказов госкорпорации достигает 300 млрд долларов.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Международное сотрудничество Росатома в уходящем году успешно развивалось. Продолжалось строительство энергоблоков на целом ряде АЭС, были заключены новые контракты. Важным представляется недавнее событие – заключение соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере мирного атома. Во-первых, оно предполагает сотрудничество по целому ряду вопросов, затрагивает не только энергетику, но и другие отрасли, что немаловажно. Во-вторых, договор предусматривает не только конкретные меры, но и различные исследования, что позволит использовать интеллектуальный потенциал каждой страны, взаимно обогатиться опытом, поможет обмену знаниями. В-третьих, в результате сотрудничества могут появиться новые продукты и технологии, которые Россия и Япония смогут использовать к обоюдной выгоде, в частности, применить созданное в других странах. Наконец, подписанное соглашение отвечает взятому нашими странами курсу на урегулирование спорных вопросов, нормализацию отношений, увеличение взаимного товарооборота.

В наступающем году логично ожидать сохранения, и, возможно, увеличения международного сотрудничества Росатома. Продолжится строительство АЭС в разных странах, могут быть заключены новые соглашения на строительство энергоблоков, так как интерес в мире к атомной энергетике остаётся высоким. Кроме того, возможно, что будут заключены новые соглашения с другими государствами, подобные тому, которое заключили Россия и Япония, предусматривающие сотрудничество в самых разных вопросах использования мирного атома.