Берлинский теракт произошел в контексте распространяющихся страхов перед джихадистами, которые проникают в страну в потоке беженцев, прибывающих в соответствии с гостеприимной политикой канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет The Economist. В отличие от некоторых других европейских стран, в Германии в последнее время не было крупных терактов с многочисленными жертвами. При этом все чаще возникали подозрения, что теракт, вероятно, готовится. В ноябре госдепартамент США предупредил едущих в Европу людей о вероятности терактов на рождественских рынках. Все это подготовило плодотворную почву для паники.

Wall Street Journal, между тем, отмечает, что, несмотря на теракт, берлинцы панике не поддаются. В частности, они продолжают ходить на рождественские рынки и вообще жить в обычном режиме. В материале приводятся высказывания людей, объясняющих свое спокойствие. Некоторые говорят о том, что статистически риск погибнуть в автокатастрофе существенно выше, чем риск погибнуть от теракта. Некоторые, согласно WSJ, выражают опасение, как бы правительство Германии не отреагировало непропорционально жестко, потому что на самом деле открытая политика Меркель – это хорошо. Также есть реплики о том, что негоже позволять террористам влиять на свой образ жизни. Напомним, что мейнстримные американские СМИ, к числу которых относится WSJ, традиционно поддерживают открытую миграционную политику Меркель.

Washington Post пишет о начавшейся охоте на выходца из Туниса, подозреваемого в совершении берлинского теракта. Этот мигрант, отмечает WP, ранее в этом году уже фигурировал в расследовании по террористической деятельности, однако он не был депортирован, несмотря на то, что в предоставлении убежища ему отказали. Его подозревают на том основании, что в грузовике, который был направлен на людей, обнаружили кошелек с его документами.

Позже заговорили о его связях с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также предупредили, что к нему нельзя близко подходить, потому что он «агрессивен и вооружен». Такой поворот событий, комментирует WP, только усилил политическую напряженность, связанную с терактом, потому что теперь выявились недостатки немецкой системы депортации, а также актуализировались давние претензии к Меркель из-за ее открытой политики.

Financial Times тоже пишет, что человеколюбие Меркель начинает дорого обходиться. Хотя опасения насчет возможных терактов были, пишет автор, настоящий теракт был совершен только сейчас, и только опыт покажет, как он повлияет на ситуацию. Затем автор высказывает свои гипотезы. С одной стороны, считает он, может усилиться ксенофобия, а заодно и критика в адрес Меркель. С другой стороны, это едва ли приведет к совсем неожиданным сценариям в немецкой мейнстримной политике. Конечно, Меркель, скорее всего, ужесточит меры безопасности, но важно то, что она останется лидером страны.