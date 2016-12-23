Свыше 125 миллионов долларов заплатит Россия по долгу Советского Союза перед Югославией. Деньги будут выплачены единовременно, разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу соответствующего межправительственного соглашения.

О решении кабмина выплатить часть долга СССР ряду стран бывшей Югославии говорится в распоряжении правительства, опубликованном на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, средства, которые СССР был должен единой Югославии, будут разделены властями Боснии и Герцеговины между составляющими страну субъектами. При этом $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) перечислят Республике Сербской, $3,755 млн (3%) – самоуправляемому округу Брчко. Еще $12,5 млн (10%) будут потрачены на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.

Предполагается, что после получения средств власти Боснии и Герцеговины откажутся от финансовых претензий к России в связи с расчетами по торговле между СССР и Югославией.

Решение выплатить часть долга СССР перед Югославией ряду стран, существующих ныне в ее прежних границах, возможно, обусловлено политическими причинами. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» доктор исторических наук, профессор РГГУ Сергей Романенко. По его предположению, этот шаг мог бы быть оценен и мог бы сыграть определенную роль в улучшении отношений между этими странами и Россией.

«Насколько я понимаю, это решение может быть обусловлено политическими причинами. Отношения у России с Хорватией и Черногорией достаточно сложные, с Сербией, в общем-то, тоже – потому что сербское руководство, несмотря на разного рода заявления, все равно преследует свои интересы. А выплата долга СССР – это такой жест, который мог бы быть оценен не только в Боснии и Герцеговине, но и в соседних странах.

А что касается внутреннего распределения этих средств, то тут, наверно, важно сделать жест в сторону, с одной стороны, федерации Боснии и Герцеговины, а с другой стороны, конечно, какая-то часть этих денег пойдет в Республику Сербскую, [ее лидеру Милораду] Додику, и это тоже важно», – считает Сергей Романенко.

Напомним, что отношения России и Черногории стали более напряженными в ноябре, когда, после попытки государственного переворота в Черногории, стало известно, что к попытке переворота могут быть причастны российские националисты. В частности, по сообщениям СМИ, в подготовке к захвату парламента и убийству премьер-министра Черногории Мило Джукановича с «двумя националистами из России» признался Александр Синджевич, российский националист и лидер крайне правой группировки «Сербские волки».

Что касается Республики Сербской, то она не является независимым государством, а входит в Республику Босния и Герцоговина. Однако пока неясно, не собирается ли ее лидер создавать некое независимое сербское государство или присоединиться к Сербии. Такой шаг, пояснил Романенко, поставит белградских политиков в очень непростое положение хотя бы потому, что им не нужен такой сильный конкурент на внутрисербском поле.

«Может быть, для того, чтобы выплачивать долг именно сейчас, есть и еще какие-то причины, но, на первый взгляд, причины тут именно те, о которых я сказал. Возможно, есть и какие-то внутрибоснийско-герцеговинские тоже, этого исключать нельзя. Что касается того, насколько активно эти страны предъявляли свои финансовые претензии России, то здесь, надо сказать, бывали разные ситуации, и возникали разные варианты того, как эти задолженности можно погасить. Однако удовлетворительное решение долгое время не находилось. Ну, вот сейчас хотя бы частичное решение есть», – отметил профессор Романенко.

Добавим, что $125,158 млн, которые выплатит Россия по подписанному 22 декабря распоряжению главы правительства Дмитрия Медведева, составляют лишь часть советского долга Югославии.