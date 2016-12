Барак Обама: размышления о президентстве Барака Обамы ( Barack ObamaA reflection on Barack Obama’s presidency ). Правление уходящего президента США Барака Обамы, считает автор, воспринимается отчасти идеалистически, а отчасти враждебно, но у него есть безусловные достижения.

Иностранные ополченцы: почему обычный человек пошел воевать с "Исламским государством" ( Foreign fightersWhy an ordinary man went to fight Islamic State ). Когда "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) казалось непобедимым, обычные люди шли воевать против него.