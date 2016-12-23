«Коммерсантъ» в статье «Софт жесткой конкуренции» пишет, что для фильтрации отечественного ПО нашелся новый реестр.

В статье «Рынок труда смотрит на себя с оптимизмом» утверждается, что в 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%.

Осужденная за терроризм студентка сможет выйти из колонии через два года, написано в статье «Любовь до Сирии довела».

«Ведомости»: «Банки планируют выпустить 40 млн карт "Мир" в 2017 году». Более того, на счета, к которым будет привязана карта, может поступать более 14 трлн рублей.

«Ритейлеры раскрыли размер поступлений от штрафов поставщиков». Сети настаивают, что не зарабатывают на них.

В статье «Московские власти приравняют депутатов к демонстрантам» написано, как столичная мэрия начала подготовку к сложным муниципальным выборам 2017 года.

РБК утверждает: «Ипотека преодолела кризис». Ставки по жилищным кредитам вернулись на уровень 2014 года.

О том, с чего в 2017 году начнется реформа контрольной и надзорной деятельности государства, написано в статье «Без сплошных проверок».

Чем привлекательно инвестиционное страхование жизни, написано в статье «Страховка вместо депозита».

«Известия» в статье «Недвижимость не нащупала дно» утверждают, что цены на жилье будут снижаться до 2019 года.

«Вклад и кредит по скайпу»: ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг готовят поправки в антиотмывочный закон, позволяющий проводить удаленную идентификацию.

«Биатлонисты отделались испугом»: Российская федерация пожертвовала международными стартами в Острове и Тюмени, чтобы избежать дисквалификации сборной.

«Газета.ru»: «Белоруссия требует от России не трогать язык». Уходящий директор РИСИ обострил отношения с Белоруссией.

«Савченко обойдется без ПАСЕ»: Надежда Савченко «не переживает» после исключения из украинской делегации в ПАСЕ.

Спортивный мир комментирует санкции против российского биатлона: «У России должны отнять все международные турниры».

Меркель уверена, что Германия может дать отпор террористическому вызову ( Merkel Confident Germany Can Beat Terrorist Challenge ). Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что преступник, устроивший в понедельник теракт в Берлине, скоро будет пойман.