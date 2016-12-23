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23 декабря 2016, 11:34
гражданское общество
Мария Блохина

Самоорганизация гражданского общества в Москве

Защитники парка "Торфянка". Москва, 14 августа 2016
Защитники парка "Торфянка". Москва, 14 августа 2016
Владимир Рущёр

В четверг, 22 декабря, в рамках программы Московского Центра Карнеги «Российская внутренняя политика и политические институты» состоялась презентация нового исследовательского проекта, подготовленного совместно с Аналитическим центром Юрия Левады, под названием «Самоорганизация гражданского общества в Москве: мотивы, возможности и пределы политизации». Авторы работы — руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников и социолог «Левада-центра» Денис Волков. Они представили результаты исследования основных причин и мотивов, которые подталкивают жителей столицы к самоорганизации и демонстрации гражданской активности, которая в каких-то ситуациях приобретает формы протестов.

В основе проекта лежит серия углубленных интервью с ключевыми фигурами новых гражданских инициатив и протестов, муниципальными депутатами, лидерами протеста 2011−2012 годов, руководителями гражданских организаций. Также были организованы три фокус-группы. Респонденты для исследования отбирались в зависимости от степени их включенности в местные инициативы, среди них оказались защитники парков «Дубки», «Торфянка» и «Ходынское поле», представители обманутых вкладчиков и дальнобойщиков, представители союзов жителей отдельных муниципальных районов и объединений против точечной застройки, представители объединений наблюдателей на выборах, три муниципальных депутата и один депутат Государственный думы.

Открывая презентацию, Андрей Колесников рассказал, что будущее гражданского общества в России — это крайне важная тема, потому что оно не удовлетворено государством и начинает жить своей жизнью и создавать собственную легитимность. По словам Дениса Волкова, изначально идея провести это исследование была вызвана интересом того, куда после событий 2011-2012 годов ушла Болотная, что стало с теми людьми, которые открыто демонстрировали свое недовольство, выражали протест и ходили на митинги пять лет назад. Поэтому пристальный интерес исследователей вызывали те, кто участвовал в знаковых протестных мероприятиях последних лет, в итоге в центре внимания данного исследования оказались преимущественно протесты и их участники.

Действия московских властей все чаще осуществляются против воли граждан, что ведет к нарастанию раздражения населения, в частных случаях это недовольство приобретает формы активного сопротивления. Согласно результатам исследования, то, что можно назвать новым гражданским активизмом, зарождается в среднем классе, и при этом власть сама политизирует людей, подталкивает их к этому. Проще говоря, обычно самоорганизация происходит из-за того, что московская власть, к примеру, может прийти и, никого не спросив, начать строить храм там, где десятилетиями был парк, полностью устраивавший жителей района. «Эти люди не политизированы, они никогда не занимались даже гражданской активностью, но сейчас власть разбудила в людях демократический рефлекс», — пояснил Колесников. Он подчеркнул, что со временем качество самоорганизации растет, люди становятся все более юридически грамотны, и кто-то из них впоследствии даже идет в политику.

Типичным конфликтом такого типа эксперты назвали «Торфянку». Летом 2015 года жители Лосиноостровского района встали на защиту своего парка Торфянка, на территории которого власти начали строительство храма, и гражданам фактически удалось отстоять свою позицию. Эта борьба была непростой и сопровождалась даже задержанием и обысками защитников парка, что лишь обострило конфликт и стимулировало дальнейшую политизацию общества. С точки зрения авторов доклада, это можно расценивать как начало новой фазы подавления самоорганизующихся групп в Москве.

Одним из выводов исследователей стало то, что отношение к власти у протестующих амбивалентное. То есть участники протеста характеризуют ее такими словами, как «беспредел», «безнаказанность», «произвол», «коррупция» и так далее, но при этом они все равно апеллируют именно ко власти, хотя и к более высокой, они надеются на ее помощь и рассчитывают на поддержку депутатов от партии власти или хотя бы от другой парламентской партии. «Мне кажется важным, что наши респонденты рассчитывают на результат, им не важны какие-то политические лозунги, отчасти потому, что они очень разных взглядов и сходятся на том, что нужно решить проблему, и там не до взглядов. Когда есть одна проблема, люди предпочитают не говорить о политических взглядах. И опять же они готовы принимать помощь от любых политиков, но очень часто получается, что, скорее, от независимых политиков они ее получают. Что самое интересное, для меня это было открытием, в Москве это прежде всего КПРФ, а не «Яблоко», — поделился наблюдениями Денис Волков.

Также авторы обратили внимание на то, что в отдельных районах столицы можно наблюдать не только активизацию местных сообществ и их самоорганизацию как реакцию на какую-то общую проблему, но и построение целых цепочек решения отдельных прагматических вопросов. Эксперты отмечают существенную роль независимых муниципальных депутатов в таких цепочках, об этом неоднократно в интервью упоминали респонденты. В следующем году как раз состоятся очередные выборы муниципальных депутатов в Москве, и будет важно, пойдут ли на них активисты, которым сейчас хорошо удается организовать людей вокруг. «Часть тех, кто пришел на эмоциональной волне 2011 года, ушли, занялись другим делам и так далее. Но мне кажется, что здесь не настолько однозначный процесс, и мы посмотрим, насколько много людей захотят идти в муниципальные депутаты, и что власть будет с ними делать», — заметил социолог.

К тому же, по мнению экспертов, зафиксированное увеличение активности на местном уровне — это сигнал, что в обществе сформировался запрос на децентрализацию и расширение полномочий управленческих и гражданских структур на этом уровне. Однако, со слов респондентов, несмотря на то, что такой запрос есть, существующие демократические партии еще не готовы сформулировать и продвигать децентрализацию.

Среди выводов, сделанных в этом проекте, есть и то, что конфликтное состояние между обществом и властью усугубляется низким уровнем эффективности обратной связи. Вместо реальной работы в этом направлении, власть лишь создает видимость общественного согласия. В дальнейшем авторы прогнозируют усиление этого негативного тренда, в частности, некоторые опрошенные активисты допускают, что в перспективе бизнесу удастся добиться отмены института публичных слушаний. Поэтому в качестве рекомендации эксперты посоветовали столичным властям заняться обратной связью с гражданским обществом хотя бы в целях выживания и избежания усиления конфликтности. Ведь, как абсолютно верно подмечено, даже в современной России государство и общество находятся в одной лодке, и все обозначенные риски гражданского общества являются также и рисками государства.

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