21 сентября президент России Владимир Путин встретился с руководством Совета Федераций и Госдумой, обсудив с парламентариями итоги работы за год (касательно депутатов — за 2,5 месяца), а также актуальную повестку и планы на развитие законодательной деятельности в будущем году.

Свое выступление президент начал с благодарственных слов в адрес сенаторов и депутатов за принятые решения, в особенности за активную работу по принятию федерального бюджета. Важнейшим событием уходящего года Путин назвал выборы в Госдуму, отметив, что произошедшие обновления «не помешали сразу же включиться в активную законотворческую работу».

Важнейшим направлением работы для обеих палат парламента остается региональная политика, напомнил президент. Он призвал парламентариев больше внимания уделять работе в регионах и, вместе с тем, внимательнее относится к количеству и качеству поправок в законодательство.

«Часть депутатов пришли непосредственно из регионов РФ, по сути, напрямую имеют контакт с избирателями. Но и те коллеги, которые пришли в парламент по партийным спискам, тоже должны иметь прямую непосредственную связь со своими избирателями», — отметил президент.

В качестве примера сложностей региональной политики Путин привел развитие Дальнего Востока и Владивостока, посетовав на то, что ему постоянно приходится преодолевать инертность местной администрации. «У меня рука устала колотить там всех по шее и по спине», — цитируют Путина «Известия».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, затронул тему массовых отравлений от суррогатной алкогольной продукции, напомнив, что при употреблении косметического средства «Боярышник» в Иркутске погибли более 60 человек (по последним данным от употребления жидкости скончались 72 человека, еще 33 находятся в больнице, шесть детей остались сиротами).

По мнению президента, одной из причин подобных трагедий являются низкие акцизы на спиртосодержащую продукцию: «Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкогольсодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки, а чтобы они стоили нормальных денег. Если это нужно в фармацевтической промышленности использовать либо в косметике — ничего, значит, будет дороже косметика, в конце концов. Но жизнь людей дороже».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, резюмируя работу верхней палаты, сказала, что всего в этом году сенаторами было внесено более 80 законопроектов, среди которых пакет законов о коллекторской деятельности, поправки к закону о привлечении инвестиций в рыбную отрасль, а также поправки к правилам безопасности в сфере детского отдыха.

За 77 дней работы нового созыва Госдумы состоялось 17 пленарных заседаний, принято 142 закона, подвел итог спикер нижней палаты Вячеслав Володин. При этом в повестку Госдумы седьмого созыва перешло 2020 нерассмотренных законопроектов, некоторые был внесены еще в середине 90-х годов. Чтобы повысить качество работы над законопроектами, в следующем году депутаты планируют увеличить продолжительность пленарных заседаний, сократить перерывы и продлить весеннюю сессии до конца июля, добавил Володин.

При обсуждении международной повестки невозможно было обойти убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова. В частности, Жириновский поинтересовался у президента, почему по линии МИДа дипломату не была обеспечена должная безопасность. Путин ответил, что по правилам вооруженная охрана может находиться только на территории посольства. В то же время президент согласился с тем, что власти Турции, учитывая высокий уровень террористической угрозы, могли сделать исключение для российского посла.