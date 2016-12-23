В Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она была намечена на 22 декабря, однако перенесена в связи с участием президента в траурных мероприятиях. В тот день в Москве прощались с российским послом Андреем Карловым, убитым в Анкаре.

Пресс-конференция 23 декабря продолжалась почти четыре часа и транслировалась в прямом эфире федеральных телеканалов. Глава государства ответил на десятки вопросов, посвященных главным образом внутренней политике России. Он дал оценку состоянию экономики, уровню инфляции, стратегия Банка России по оздоровлению финансовой системы, рассказал о намерении продолжать поддержку сельского хозяйства; коснулся вопроса об отставке главы МЭР Алексея Улюкаева, необходимости реформы пенсионной системы, вопросов поддержки регионов, импортозамещения, приватизации и даже расходов на гонку вооружений.

Кроме того, Путин ответил на вопросы по допинговому скандалу, реализации программы развития Крыма, вероятности досрочных выборов президента России, проблемам налоговой системы, развитию российско-турецких и российско-американских отношений. Он высказался по поводу итогов выборов в США и ситуации на востоке Украины, а также отношений России с Германией и другими странами Евросоюза. В ходе пресс-конференции, помимо этого, были подняты вопросы ювенильной юстиции, обновления региональных элит, экологии, журналистики, защиты животных и многие другие, более мелкие.

В социальных сетях обратили внимание на многие из поднятых на пресс-конференции тем, а некоторые пользователи соцсетей дали оценку и всему мероприятию в целом.

«"Терроризм не имеет никакого отношения к исламу" (с). Как-то так», – это высказывание президента как одно из наиболее впечатливших воспроизвел на своей странице в Facebook Михаил Виноградов, председатель Фонда «Петербургская политика».

«Путин почему-то думает, что действующие американские власти призывали выборщиков голосовать против Трампа. Опять его дезинформировали, ну да ладно, дело обычное. Интересно другое: в связи с этим "фактом" он посоветовал (видимо, лично Обаме) научиться "проигрывать достойно". Полагаю, этот совет был бы более веским, если бы Путин хотя бы раз попытался достойно выиграть на настоящих выборах, с неподставными кандидатами, реальными предвыборными дебатами и прочими особенностями», – такое мнение в связи с ответами президента на пресс-конференции высказал политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Некоторые вопросы как из числа тех, что Путину хотели задать, так и заданные журналистами, пользователи посчитали несущественными или очевидными в части ответов. «В зале стоит человек с плакатом "Кортики офицерам все же нужно вернуть"», – написал Иван Давыдов, заместитель главного редактора журнала The New Times. «Мало вопросов про то, как назвать Керченский мост. Надо еще парочку», – иронизировал он позже. «"Да, есть проблемы с демократией". Я аж вздрогнул. Но проблемы, оказывается, в Штатах, все в порядке», – добавил он.

Провластно настроенные граждане оценивают пресс-конференцию высоко. «Путин говорит с наибольшим внутренним напором и жестко, по украинской тематике. Чую, после Сирии наступает время разрешения украинского кризиса. Кстати, Путин полностью поддерживает и безвизовый режим Украины с ЕС. Визы это анахронизм и должны быть отменены...», – написал, например, Сергей Марков, член Общественной палаты России, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии в Общественной палате. «Слабое место в ответах Путина – что ушел от ответа на вопрос о марше платных парковок в Москве и других крупных городах. А это становится все более острой социальной проблемой», – выделил он только один недостаток высказываний президента.

Другие пользователи охарактеризовали общение главы государства с журналистами без малейшего восторга.

«Обсуждать нечего. Пустые вопросы, никакие ответы. Пожалуй, самая скучная из всех», – так прокомментировала пресс-конференцию Наталья Шатина, доцент Российского государственного гуманитарного университета, отвечая на сообщение политического аналитика Евгения Минченко, руководителя «Минченко Консалтинг» о том, что с 15.00 он намерен обсуждать мероприятие в прямом эфире на радио «Коммерсантъ FM».

С тем, что пресс-конференция была «пустой», практически согласен Леонид Волков, работающий в команде Навального. «Я Винокурову не люблю; то, чем она занимается (публикация мутных сливов из АП в непонятно чьих интересах) – не журналистика вообще ни разу. И тон ее вопроса, и ее все это подлизывание, и "царь хороший – бояре плохие" – это все просто ужасно.

Но.

При этом она абсолютно права, и все правильно сделала, должен признать.

Потому что ежегодная прессуха Путина – абсолютно бессмысленный ритуал. И единственное, что придает ему какой-то смысл – это то, что можно прийти, задать вопрос про судьбу конкретного человека, и этим дать какой-то шанс облегчить судьбу этого конкретного человека.

Хорошо, что к 2016 году, наконец-то, это поняли все – даже Катя Винокурова – и никто не пытается уже задавать Путину вопросы обо всем хорошем и обо всем плохом. А просто пытаются спасти конкретных людей – Сенцова, Соколова, Чудновец», – написал он, упомянув вопрос журналистки интернет-издания Znak.com.

К выводу о том, что эта форма общения президента с журналистами исчерпала себя, приходят и политологи. «Есть у меня ощущение, что жанр "ежегодная пресс-конференция" исчерпан. Скучно уже всем, причем главному герою не в последнюю очередь. Смесь БиБиСи и нодовских фриков, разбавленный изысканным холуяжем госканалов и вялой фрондой бизнес-сми перестает работать.

Освободите Петю, посадите Васю, ужесточите, вмешайтесь, запретите, изымите, верните в библиотеки детские журналы, а в ответ – будем толерантнее, ничего в мире запретить нельзя, детский контент надо создавать на новых носителях, Клинтон – овца – с демократами – баранами – сами виноваты. Ну и Сечину надо быть скромнее, а СМИ – ответственнее.

Восприятие расползается, время от времени приобретает оттенок, свойственный пьесам абсурдистов. Для Путина, чья картинка и повестка всегда очень четкая, внятная и структурированная – это несвойственно и скорее вредно.

Для BBC – "Валдайский клуб", для публичной правозащиты и регионального лоббизма - ОНФ, нодовским фрикам вообще ничего не надо, китайцам – пресс-конференции на госвизитах. Регионалам - локальные короткие мероприятия во время поездок в регионы, формальные показатели экономики – обращение к Федеральному собранию.

У каждой аудитории есть уже способ и канал коммуникации с президентом. Зачем раз в год рубить эти каналы в общую солянку? Возможно, когда все только начиналось, когда способов и каналов коммуникации было недостаточно – жанр "кто во что горазд" был и неплох. Сегодня – избыточен, неконкретен, оставляет недоумение от того, что по существу ты уже это все слышал много раз, а пикировку с "За уфимскую суверенность" слышать и не хочешь», – так оценил мероприятие политический аналитик Глеб Кузнецов.

«Согласна на 200 процентов. Как раз еду с этого мероприятия, которое, к сожалению, к журналистике уже не имеет прямого отношения. 10 лет назад в Кремле пресс-конференции проходили без плакатов с президентом-супергероем, баннеров с рыбой и национальных костюмов. Без агрессивных криков и выпрыгиваний с места. Аккредитация была жёстче, потому народу — в 3 раза меньше.

Сейчас это больше телешоу, чем профессиональное общение президента и СМИ», – откликнулась на это рассуждение Елена Павлова, сотрудница газета «Амурская правда».

«Обстоятельно, обтекаемо, невыразимо скучно», – резюмировал по итогам пресс-конференции профессор МГИМО Валерий Соловей.

Напомним, самая длительная ежегодная пресс-конференция Путина прошла в 2008 году – тогда за 4 часа 40 минут президент дал ответы на 106 вопросов от 80 журналистов при аккредитованных на мероприятии 1364 работниках СМИ.