Западные медиа в последние месяцы все больше обращаются к теме растущего влияния России на Ближнем Востоке. Константа в этих рассуждениях – рост влияния. Варьируются углы зрения. Некоторые пытаются понять, как это произошло, другие – что теперь с этим делать.

Wall Street Journal во вторник опубликовал статью о том, что Россия в этом регионе по итогам своего участия в войне и, главное, взятия Алеппо в Сирии, теперь играет ту роль, которую раньше играли там США. Однако, по мнению автора, рост влияния обходится дорого в том смысле, что Россию начинают ненавидеть так же, как до того ненавидели США. В подтверждение этого тезиса автор приводит убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре. С одной стороны, это означает, что российский посол в принципе стоит того, чтобы на него обращать внимание, а с другой стороны, это говорит о том, что Россия теперь воспринимается как «чуждая империалистическая держава, которая ведет войну с мусульманами и исламом».

Шествие против действий России, Ирана и режима Асада в Сирии. Лондон, 17 декабря 2016 Alisdare Hickson

В ноябре издание Foreign Policy опубликовала материал под названием «Владимир Аравийский» и с подзаголовком «Это не только Сирия: Россия постепенно наращивает влияние по всему Ближнему Востоку и бросает вызов статусу Америки как сверхдержавы». Одним из главных геополитических тенденций 2016 г. автор считает «возвращение России на Ближний Восток».

Связи с Сирией у России связи восходят к 1970-м гг. Однако сейчас Россия наращивает влияние и за ее пределами. Автор задается вопросом, почему это возвращение происходит именно сейчас. По его мнению, наиболее общее объяснение состоит в том, что российский президент Владимир Путин хочет «бросить вызов тому мировому порядку, в котором лидируют США и восстановить многополярный мир». Показательно, отмечает автор, что, несмотря на вторжение в Грузию и Украину, Россия не проявляет желания нападать на государства Восточной Европы, которые входят в НАТО. Зато на Ближнем Востоке влияние Запада подорвать гораздо проще, просто заместив его своим.

В продвижении своего влияния, считает автор, Россия пользуется уязвимыми сторонами западной политики. В первую очередь, это ее противоречивость: с одной стороны, она порицает исламистов, а с другой стороны, возражает против нарушения прав человека (как последний тезис соотносится с правовой ситуацией в Саудовской Аравии, автор не уточняет). Эта противоречивость вызывает на Ближнем Востоке «недоверие к демократии» и создает вакуум, который занимает Россия.

Еще раньше, в сентябре, аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» опубликовал материал о растущем влиянии на Ближнем Востоке тандема Россия-Иран. Российско-иранские отношения, гласит документ, достигли небывалой интенсивности благодаря военному сотрудничеству в Сирии, а также за счет сходства во взглядах на мировой порядок и недовольства западной политикой на Ближнем Востоке.

Совместное заявление министров иностранных дел Ирана, России и Турции по мерам в отношении сирийского конфликта Tasnim News

Тегеран – это важный союзник Москвы в этом нестабильном регионе. Москва для Тегерана – это необходимое средство защиты своих интересов, прежде всего в плане безопасности. Для обоих государств война в Сирии крайне важна, а ее исход имеет стратегическое значение. При этом, помимо Ирана, Россия устанавливает и пытается укреплять связи с другими государствами в регионе, в том числе с Саудовской Аравией. Иран это осознает и понимает, что не все такие связи могут быть ему выгодны, однако в целом преимущества от альянса с Россией больше, чем неизбежные издержки.

В такой ситуации одной из возможных стратегий ЕС могут стать попытки разобщить Россию и Иран. Однако, по мнению авторов, это не лучшая стратегия. Гораздо дальновиднее было бы попробовать установить сотрудничество с этим новым тандемом. Его существование говорит о том, что он в большой степени будет определять положение дел на Ближнем Востоке. В этом смысле наиболее эффективный способ продвигать интересы ЕС в регионе – это конструктивное сотрудничество с Россией и Ираном, которое может начаться с попыток совместными усилиями положить конец гражданскому конфликту в Сирии.