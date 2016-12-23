Топ новостей 23 декабря

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста "Ъ" Андрея Колесникова, который спросил российского лидера, почему он должен баллотироваться вновь в 2018 году. Сначала президент назвал колумниста "провокатором". Затем он заявил следующее: "Я посмотрю, что будет происходить в стране и в мире, как будут разворачиваться события, и в зависимости от этого будет принято решение о моем участи или неучастии в выборах президента РФ".

Президент России Владимир Путин отказался признавать участие страны в хакерских атаках на серверы Демократической партии США в канун президентских выборов: "Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне и все время забывает о главном. А может кто-то другой организовал атаку. Разве это главное? Главное - суть данных, представленных хакерами. После того, как они показали манипуляции общественным мнением со стороны демократов, в партии начались отставки. Но вместо извинений перед избирателей они начали кричать по поводу того, кто произвел атаки".

Путин: "неважно, чьи это были хакеры, главное, что они взломали!!! "



pic.twitter.com/rNF6KYRsVv — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 декабря 2016 г.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что внимательно следит за всеми громкими и резонансными уголовными делами, в том числе за убийством политика Бориса Немцова: «Я слежу за всеми громкими делами. Я поддерживаю все, что делает следствие в выявлении всех причастных и виновных. То что люди, занимавшие официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения, здесь ведь нет ничего удивительного. И в нашей стране и за рубежом это происходит сплошь и рядом».

Вот реально,сзади меня не было никаких недовольных вздохов на вопросах про надои.На вопросе о Немцове от Эха Москвы начинаются причмокивания — Maria Baronova (@ponny1) 23 декабря 2016 г.

Экономический суверенитет — это чрезвычайно важная вещь, и в связи с этим необходимо создать национальное рейтинговое агентство и развивать свой консалтинг, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. «Есть много составляющих (импортозамещения), которые мы считали незыблемыми и выведенными за рамки возможных политических разногласий. Это не так. Нас просто надули», — сказал Путин.