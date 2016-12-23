Топ новостей 23 декабря
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, появились сообщения об экстренной госпитализации Юрия Лужкова, Россию лишили права провести еще один крупный международный спортивный турнир, подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали итальянские полицейские.
Путин подумает о своем переизбрании президентом
Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста "Ъ" Андрея Колесникова, который спросил российского лидера, почему он должен баллотироваться вновь в 2018 году. Сначала президент назвал колумниста "провокатором". Затем он заявил следующее: "Я посмотрю, что будет происходить в стране и в мире, как будут разворачиваться события, и в зависимости от этого будет принято решение о моем участи или неучастии в выборах президента РФ".
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что вопрос участия в предстоящих выборах главы государства будет решён, когда созреет ситуация, с учётом того, что происходит в стране и мире, исходя из того, что сделано и можно сделать и, как должны делать. Это исключительно правильный подход, верное решение. Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всём мире. Он сумел вывести страну из глубокого кризиса, в котором она оказалась в девяностые годы, спас Россию от развала, спас от международного терроризма, порождённого Западом и спецслужбами недружественных стран. Весь мир стал свидетелем того, как титанические усилия России продвинули процесс нормализации ситуации на Ближнем Востоке. США и их союзники надеялись санкциями и иными недружественными действия ввергнуть Россию в хаос, подорвать её экономику и обороноспособность. Но наш Президент шаг за шагом добился укрепления экономики, обороноспособности. Очень важно, что достигнуты стабильность и единство в обществе. В связи с этим, считаю необходимым высказать своё мнение, основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян - Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть Президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и, потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа! Иной подход может иметь на данном этапе непредсказуемые последствия, если учесть откровенно враждебные действия США и стран НАТО, которые и не скрывают своих целей превратить Россию в государство не просто третьего, а десятого мира! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 23 2016 в 5:29 PST
Не забываем зарядить воду! pic.twitter.com/jZfcQy8qA0— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 23 декабря 2016 г.
Собрали для вас итоги пресс-конференции Владимира Путинаhttps://t.co/sdLOpze03h pic.twitter.com/SEPPeUbDjh— Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.
Путин одобрил работу раскрывших данные о демократах США хакеров
Президент России Владимир Путин отказался признавать участие страны в хакерских атаках на серверы Демократической партии США в канун президентских выборов: "Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне и все время забывает о главном. А может кто-то другой организовал атаку. Разве это главное? Главное - суть данных, представленных хакерами. После того, как они показали манипуляции общественным мнением со стороны демократов, в партии начались отставки. Но вместо извинений перед избирателей они начали кричать по поводу того, кто произвел атаки".
Путин: "неважно, чьи это были хакеры, главное, что они взломали!!! "— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 декабря 2016 г.
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Путин следит за делом Немцова
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что внимательно следит за всеми громкими и резонансными уголовными делами, в том числе за убийством политика Бориса Немцова: «Я слежу за всеми громкими делами. Я поддерживаю все, что делает следствие в выявлении всех причастных и виновных. То что люди, занимавшие официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения, здесь ведь нет ничего удивительного. И в нашей стране и за рубежом это происходит сплошь и рядом».
Вот реально,сзади меня не было никаких недовольных вздохов на вопросах про надои.На вопросе о Немцове от Эха Москвы начинаются причмокивания— Maria Baronova (@ponny1) 23 декабря 2016 г.
Путин: мы будем повышать экономический суверенитет
Экономический суверенитет — это чрезвычайно важная вещь, и в связи с этим необходимо создать национальное рейтинговое агентство и развивать свой консалтинг, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. «Есть много составляющих (импортозамещения), которые мы считали незыблемыми и выведенными за рамки возможных политических разногласий. Это не так. Нас просто надули», — сказал Путин.
Пресс-конференция Путина — это шанс для рядовых граждан хотя бы три часа пожить в Великой и богатой России, в которой всё хорошо.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.
Владимир Владимирович выкашливает «морзянкой» просьбу закругляться. pic.twitter.com/i6xn7SXvZx— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 23 декабря 2016 г.
Журналисты заняли свои места в зале, а телезрители у экранов. Все готово к началу большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. pic.twitter.com/BUcbncnc1F— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков экстренно госпитализирован. По данным телеканала, экс-мэр Москвы Юрий Лужков неожиданно потерял сознание в фундаментальной библиотеке МГУ.
С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле. Надеюсь, все закончится благополучно— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2016 г.
Пресс-секретарь Лужкова опроверг сообщения о его госпитализации
Информацию о госпитализации экс-мэра Москвы Юрия Лужков опроверг его пресс-секретарь Геннадий Теребков: «Он не госпитализирован в Лапино, и никакой срочной госпитализации не было».
UPD: Пресс-секретарь Лужкова подтвердил, что он находится в клинике. Однако, опроверг срочную госпитализацию.— Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.
Россия отказалась от проведения финала лыжного Кубка мира в Тюмени
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения в марте в Тюмени финала Кубка мира, сообщается со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS): «ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить свой авторитет в лыжном сообществе и своей приверженности "чистому" спорту и в качестве первого шага вернула право проведения финала Кубка мира, который был запланирован на март в Тюмени». В пятницу FIS отстранила шестерых российских лыжников из-за подозрений в допинге.
Итальянский премьер сообщил канцлеру ФРГ об убийстве подозреваемого в теракте
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони рассказал, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель об убийстве подозреваемого в совершении теракте на ярмарке в Берлине. Ранее глава МВД Италии Марко Миннити на специальной пресс-конференции сообщил, что в Милане в ходе проверки документов неизвестный мужчина выстрелил в полицейских, которые открыли ответную стрельбу. Один из сотрудников МВД был ранен, нападавший убит. Позже была установлена его личность, оказалось, что это разыскиваемый по подозрению в причастности к берлинскому теракту тунисец Анис Амри.
МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев
Международный Олимпийский комитет (МОК) инициировал дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, чьи манипуляции с допинг-пробами доказаны, и чьи имена упоминаются в докладе независимой комиссии Макларена. Будут проверены все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014, Лондоне-2012 и Ванкувере-2010.
Захватчики ливийского лайнера отпустили пассажиров
Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah Airways отпустили пассажиров после приземления на Мальте. Ранее сообщалось, что один из захватчиков вооружен ручной гранатой. Также отмечалось, что захватчики готовы отпустить пассажиров, если их требования будут выполнены. О чем конкретно идет речь, не уточняется.