«Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовало видеозапись с казнью двух турецких солдат. Это произошло на следующий день после того, как 16 турецких солдат были убиты в Сирии под Эль-Бабом.

По итогам ожесточенных боев под Эль-Бабом, где сирийские ополченцы при поддержке турецкой армии выступали против боевиков ИГ, за один день погибли 16 турецких солдат. За все время четырехмесячной турецкой кампании в Сирии это был самый сильный удар по ее армии, пишет Al Jazeera. В среду были ранены 33 турецких солдата. В целом за время действия операции «Щит Евфрата» турецкая армия потеряла около тридцати солдат. Al Jazeera напоминает, что с самого начала эта операция преследовала двоякую цель. Официальным поводом была борьба с терроризмом в лице ИГ. Но также Турция стремилась помешать сирийским курдам занять территорию вдоль северной границы.

Турецкий десант. Декабрь 2016 Genelkurmay Başkanlığı / Türk Silahlı Kuvvetleri

Это раздвоение целей, по мнению некоторых комментаторов, осложняло работу антитеррористического альянса в Сирии. CNN еще в ноябре опубликовало на эту тему статью. Автор указывал на то, что США делали большую ставку на курдов как на союзников в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии. В свою очередь, Турция, будучи союзницей США, считала сирийских курдов террористами, поддерживая при этом вполне теплые отношения с иракскими курдами.

Автор поясняет, что курды составляют примерно 10% населения в Сирии, 18% в Турции, 15-20% в Ираке и около 10% в Иране. Главными врагами турецкие власти считают своих курдов, с которыми у них периодически вспыхивают вооруженные конфликты, когда правительство направляет на курдов свою армию, а курды отвечают на это терактами. Сирийских курдов Турция тоже не любит, потому что подозревает их в связях со своими курдами. Сирийские курды при этом отрицают наличие террористических связей с турецкими. С иракскими курдами Турция, наоборот, поддерживает политическое и экономическое сотрудничество. Турция поставляет иракскому Курдистану товары, иракский Курдистан снабжает Турцию энергоресурсами.

Глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

Дружелюбие между Турцией и иракскими курдами, в свою очередь, вызывает недовольство у иракского правительства – еще одного участника антитеррористической коалиции. Иракское руководство с самого начала возражало против введения турецких войск в Ирак, в то время как курды это приветствовали.

The Economist недавно опубликовал статью о том, что Курдистан стал альтернативной (по отношению к ИГ) точкой притяжения для ополченцев со всего мира. Раньше в основном говорили о том, как ИГ вербует себе боевиков в разных странах. Теперь The Economist заговорил о том, что их противники именно в лице курдов тоже набирали себе ополченцев, желающих воевать с ИГ, по всему миру, пусть и с меньшим размахом.

Wall Street Journal пишет, что общее ожесточение и рост насилия увеличивает шансы президента Турции Реджепа Эрдогана получить больше власти. С тех пор как он стал президентом, он стремился консолидировать власть в своих руках и сократить полномочия парламента. Это требует конституционных изменений, и для этого в Турции, вероятно, будет проведен референдум. По мнению автора, чем с большим количеством насилия сталкивается Турция (сюда входят теракты, убитые военные, угрозы со стороны ИГ), тем выше вероятность, что результат референдума будет в пользу Эрдогана.