23 декабря двое угонщиков, симпатизирующих погибшему лидеру Ливийской Джамахирии Муаммару Каддафи, захватили самолет внутренних авиалиний, который совершал перелет из города Себха в Триполи. Они угрожали взорвать самолет, демонстрируя, предположительно, муляжи ручной гранаты и пистолетов. Точные требования угонщиков неизвестны, но по сообщениям СМИ, они пытались разрекламировать новую политическую партию, наследующую идеалам «Зеленой книги», а также требовали освободить своих товарищей, которые находятся в тюрьме. Через несколько часов переговоров все заложники были освобождены, а захватчики самолета самостоятельно покинули борт, после чего были задержаны.

На борту самолета Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah Airways находились 118 человек, в том числе семь членов экипажа. В 10 часов утра по местному времени (12 утра по московскому времени) самолет вылетел из города Себха и примерно через час должен был приземлиться в Триполи, столице Ливии. В какой-то момент двое мужчин объявили о захвате самолета и потребовали посадить его в аэропорту Мальты, расположенном в 350 километрах к северу от Триполи.

«Пилот сообщил диспетчерам об угоне самолета, а затем с бортом была потеряна связь. Пилот изо всех сил пытался убедить их приземлиться в правильном месте назначения», — сказал The Guardian представитель Afriqiyah Airways.

Угонщикам удалось связаться с одним из ливийских телеканалов и сообщить, что они возглавляют партию, поддерживающую Каддафи. Инцидент с самолетом, по их словам, был устроен в качестве пиар акции этой партии. Однако точные требования так и остались неясны даже после переговоров угонщиков с представителями ливийских и мальтийских властей.

В аэропорт были стянуты спасатели и полиция. В нескольких сотнях метров от самолета наготове ожидали мальтийские военные. Все рейсы были отменены. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, переговорщики отказывались начинать обсуждение требований до освобождения всех заложников. Он также опроверг версию о том, что угонщики требовали политического убежища. РИА Новости со ссылкой на ливийские источники сообщало о требовании освободить из тюрьмы сына Каддафи Саифа аль-Ислама, но эта информация также не подтвердилась.

После 14:00 по местному времени угонщики начали освобождать заложников. В течение часа самолет покинули все пассажиры, а затем на землю сойти разрешили и членам экипажа. Следующий час вновь продолжались переговоры, после чего из самолета вышли и сами угонщики, они были задержаны. Один из них появился на трапе самолета с полотнищем, которое служило флагом Ливии до революции 2011 года. Позже выяснилось, что угонщиков зовут Муса Шаха и Ахмед Али, обоим около 25 лет.

Мальта уже служила местом назначения для угонщиков самолета. В 1985 году террористы из организации «Египетская революция» захватили самолет Boeing 737 компании Egypt Air, летевшего из Афин в Каир. Пилоты были вынуждены посадить самолет на Мальту, где 24-часовые переговоры завершились гибелью 60 заложников. Двенадцатью годами ранее тогдашнему премьер-министру Мальты Дому Минтоффу удалось уговорить палестинских террористов отпустить заложников, летевших на самолете иракской авиакомпании из Амстердама в Токио. Пассажиров и экипаж отпустили в обмен на топливо, но позже угонщики сдались властям.