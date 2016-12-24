Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Краснодара в Душанбе, несмотря на сообщения о запрете полетов от авиационных властей Таджикистана. В пресс-службе перевозчика утверждают, что полеты выполняются по расписанию, а официального запрета на выполнение рейсов в Таджикистан компания не получала.

«Сегодня в первой половине дня были выполнены, например, рейсы из Душабне в Челябинск и Уфу. Был рейс из Худжанда в Санкт-Петербург, а также был выполнен ночной рейс из Челябинска в Душанбе», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании.

Тем не менее, днем в субботу в аэропорту Жуковский оставались около 200 человек, которые не смогли вылететь в Таджикистан. Заместитель гендиректора аэропорта Евгений Солодилин сказал ТАСС, что всех пассажиров расселяют в гостиницы. О перспективах вылета самолетов в Таджикистан он не сообщил.

Ранее начальник департамента гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов заявил РИА Новости, об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в Душанбе. По его словам, такое решение было принято в ответ на приостановку Москвой полетов таджикского перевозчика «Сомон Эйр» в российские регионы.

Конфликт между авиавластями России и Таджикистана продолжается с ноября, тогда Душанбе отказался согласовывать рейсы российских перевозчиков из нового аэропорта Жуковский в Московской области. В Таджикистане объяснили это тем, что аэропорт относится к Московскому авиаузлу и для допусков на рейсы из Жуковского придется пересматривать межправительственное соглашение. В ноябре по итогам двусторонних переговоров таджикские власти все же согласились пустить «Уральские авиалинии» в Душанбе и Худжанд.

Конфликт обострился на этой неделе после того, как Минтранс Таджикистана не допустил к полетам авиакомпанию «Ямал», которой летом было предоставлено право на полеты из Жуковского. В Душанбе заявляют, что присутствие на маршрутах двух российских авиакомпаний нарушает паритет между государствами. В итоге два рейса «Ямала» были перенесены на неопределенное время.

В российском Минтрансе утверждают, что в соглашении о воздушном сообщении и прочих договоренностях между двумя государствами нет «ни единого упоминания о паритете». В министерстве считают, что таджикская сторона использует этот термин «для обозначения своей позиции в отношении развития воздушного сообщения между двумя странами».

Источники ТАСС, сообщили, что снятие ограничений на полеты между Россией и Таджикистаном возможно лишь тогда, когда республика признает, что аэропорт Жуковский не относится к столичным аэропортам. Принадлежность аэропорта к Москве или Подмосковью влияет на количество авиаперевозчиков, которым разрешается совершать рейсы между странами. При полетах не из московских аэропортов квоты не устанавливаются. Российское законодательство относит аэропорт Жуковский к Раменскому авиаузлу.

«Авиавласти РФ пытаются заставить Таджикистан признать Жуковский не московским аэропортом. Признание Жуковского не московским аэропортом - единственное условие для возобновления авиасообщения в полном объеме, то есть без ограничений на полеты для Somon Air и "Уральских авиалиний», - сказал один из источников ТАСС. Если конфликт не завершится на данном этапе, то далее полеты будут закрыты и для других российских и таджикских авиакомпаний, предполагает собеседник агентства.