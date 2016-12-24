В Российском институте театрального искусства — ГИТИС разгорелся конфликт между студентами и преподавателями с одной стороны и недавно назначенным и.о. руководителя вуза Григорием Заславским — с другой. Обстановка в институте накалилась после того, как на последнем ученом совете было принято решение (юридическая корректность его тоже оспаривается) о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов.

По словам Заславского объединение факультетов ГИТИСа связано с тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому для полноценного овладения этой профессией сейчас необходимы знания продюсерского дела. Солидаризировавшиеся со студентами преподаватели сообщают, что решение было принято без ряда заведующих кафедр и декана театроведческого факультета Натальи Пивоваровой, которая находится в больнице после тяжелой аварии.

Заславский заявляет, что в институте будут созданы курсы из 5-10 лекций, которые студентам будут читать разные специалисты (не то чтобы сейчас их не читали). «Эта реформа очень, я бы сказал, легкая, жестко ее провести невозможно. Есть вещи неизменные: студенты поступают и будут учиться на театроведческом, студенты поступают и будут учиться на продюсерском. В дипломе будет написано "продюсер" и "театровед". Есть стандарты образовательных программ, которые невозможно изменить, но ввести дисциплины по выбору обязательно нужно», — цитирует и.о. ректора ТАСС.

Студенты, которых обеспокоило это решение, попросили организовать встречу с Заславским, которая должна была стать началом открытого обсуждения концепции объединения театроведческого и продюсерского факультетов. Они написали открытое письмо на имя министра культуры Владимира Мединского, председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина и самого Заславского. В письме студенты и присоединившиеся к ним преподаватели потребовали публичного обсуждения ситуации с объединением факультетом, отметив, что узнали об этом решении из новостей.

Авторы письма считают, что «слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», поскольку «продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых». Они просят провести повторное заседание ученого совета, но в полном составе, а также вынести проект реформы на обсуждение с участием педагогов и студентов. Под обращением подписалось 1173 человека.

Заславский ответил, что объединение факультетов является рядовым административным решением, которое практически не повлияет на студентов и преподавателей. К тому же, добавил Заславский, у студентов нет права принимать участие в обсуждении объединения, пишет РБК. Данное утверждение и.о. ректора слабо соотносится с действительностью, поскольку в уставе ГИТИСа закреплены права студентов на обжалование любых локальных актов в университете (п.102 «л» устава), а также на участие «в формировании содержания своего профессионального образования», если оно не ограничено условиями договора об обучении (п.102 «м» устава)



Нередко представляющий позицию Минкульта по скандальным вопросам первый заместитель министра Владимир Аристархов заявил, что ведомство поддерживает идею объединения факультетов ГИТИСа. «Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать», — прокомментировал письмо Аристархов.

На собрании студентов был создан Студенческий совет театроведческого факультета ГИТИСа. 23 декабря во дворе здания института прошел перформанс, который, по словам студентов, был прерван руководством вуза и полицией.

Встреча представителей подписавших письмо с ректором состоялась, но прошла не слишком конструктивно. «Сложилось впечатление, что решение это спонтанно, так как никакой концепции, никакой конкретной разработки этого слияния не существует даже в голове ректора. Нам было обещано, что такая концепция будет предложена, и ее обсуждение внутри института будет максимально открытым и прозрачным», — сказал ТАСС театральный критик, выпускник и доцент ГИТИСа, руководитель заочного курса Павел Руднев по итогам встречи с и.о. ректора.

Между тем Пивоварова потребовала созвать внеочередное заседание ученого совета ГИТИСа. «Я написала на имя председателя, что хочу инициировать заседание, ведь на прошлой тайной встрече не было никого из руководителей и принятое решение не легитимно», — сказала декан РБК. По ее словам, вопрос об объединении изначально не был внесен в повестку, затем попал в рубрику «разное» и не обсуждался.

Театральный критик Григорий Заславский был назначен министерством и.о. ректора ГИТИСа в середине мая 2016 года, сменив на посту главы вуза Карину Мелик-Пашаеву. Это назначение вызвало сильное возмущение в театральных кругах.