Лужков дал сбой

Днем 23 декабря СМИ сообщили внезапную новость - бывший мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован в критическом состоянии, он перенес клиническую смерть, и теперь врачи борются за его жизнь.

Выяснилось, что Лужков потерял сознание из-за резкого падения давления в связи с внутренним кровотечением. Как подтвердил ректор МГУ Виктор Садовничий, бывшему мэру стало плохо во время деловой встречи в университете.

«У нас сегодня была встреча, мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал - он простужен после перелета», - сказал Садовничий.

СМИ показали кадры с, предположительно, лежащим на носилках Лужковым.

Однако позднее представитель бывшего мэра Геннадий Теребков заявил, что информация о клинической смерти его начальника является «абсолютно недостоверной». По его словам, никакой экстренной госпитализации не производилось.

Вскоре в палату к Лужкову начали приходить посетители, которые впоследствии пообщались с журналистами. Так, экс-мэра посетил вице-мэр столицы Леонид Печатников. Выйдя к журналистам, он заявил об отсутствии угрозы жизни бывшего градоначальника, а также о его первых вопросах. «Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области», – отметил Печатников. Чиновник утверждает, что Лужкова могут выписать уже в течение недели.

С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле. Надеюсь, все закончится благополучно — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2016 г.

Ближе к вечеру ситуацию со своим здоровьем наконец прокомментировал и сам Лужков. «Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда», — заявил он. По словам экс-чиновника, врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», — добавил 80-летний экс-мэр.

Теребков подтвердил, что Лужкова выпишут из больницы уже через пару дней, и он намерен встретить Новый год на горнолыжном курорте.

Уже сегодня Лужкова перевели из реанимации в обычную палату. Как отметил источник в медицинских кругах, в состоянии экс-мэра есть позитивная динамика, «он уже хорошо себя чувствует».

Ситуацию с внезапной госпитализацией Лужква прокомментировал СМИ врач, телеведущий, главврач московской больницы № 71 Александр Мясников. По его словам, перед тем, как потерять сознание, экс-чиновник принял препарат «Варфарин», который является кроверазжижающим. «Его назначают людям с нарушением ритма, мерцательный аритмией — в основном для предотвращения образования тромбов и профилактики инсультов», — пояснил врач. Мясников подтвердил, что в случае передозировки может быть кровотечение, иногда и обширное, а при недостаточной дозе все равно может образоваться тромб. Врач отметил, что развитие ситуации после передозировки зависит от исходного состояния пациента.

Заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка в Институте хирургии им А. В. Вишневского Дмитрий Ручкин, в свою очередь, отметил, что в случае Лужкова «прогноз может быть от самого благоприятного до самого неблагоприятного». По его словам, кровотечение могут спровоцировать стресс, сопутствующие заболевания, в том числе простуда, переутомление, прием алкоголя.

В сети сообщения о госпитализации экс-градоначальника вызвали бурную реакцию.

Смертоносный Путин! #Лужков послушал-послушал выступление Путина и впал в состояние клинической смерти. — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 23 декабря 2016 г.

Лужков, вон, послушал пресс-конференцию, и чуть дуба не дал. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 23 декабря 2016 г.