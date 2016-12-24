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24 декабря 2016, 08:36
Барак Обама
Анна Сакоян

Обама: подведение итогов

Барак Обама в Гаване. 29 ноября 2016
Барак Обама в Гаване. 29 ноября 2016
The White House

СМИ начали подводить итоги правления президента США Барака Обамы еще в начале этого года. Сейчас, когда его второй срок действительно приблизился к концу, число таких материалов возросло.

Журнал Time пишет, что когда Обама только появился в Белом доме, он позиционировался (и воспринимался) как нечто совершенно новое в американской истории. Его и выбрали под этой маркой новизны, а не за опыт или старые заслуги. Это был идеалистический персонаж, который во время предвыборной кампании говорил о надежде на перемены к лучшему в плане толерантности, сотрудничества, равенства и справедливости, и сам был символом этой надежды.

Потом были два тяжелых президентских срока, на которые пришлись экономический кризис и геополитическая нестабильность, и всё это время власть в мировой сверхдержаве находилась в руках человека, которого выбрали просто за то, что он был Обамой, и фактически за то же дали ему нобелевскую премию мира в тот момент, когда он даже не успел еще ничего сделать.

Теперь, когда второй президентский срок Обамы на исходе, он начал обретать существенно более человеческий облик, чем тот, в котором он пришел к власти восемь лет назад. Однако теперь уже больше нельзя утверждать, что он ничего не сделал.

А сделал он следующее. Первым делом, заняв должность, он дал федеральный отпор экономическому кризису. Это выразилось в том, что он начал делать огромные вложения в образование, экологические исследования, модернизацию производства и, главное, в здравоохранение. Также он много вкладывал в развитие альтернативной энергетики. Еще одной сферой его деятельности стала переориентация американской внешней политики, и эта сторона вызвала больше всего критики со стороны экспертов, которые пытаются оценить нанесенный Обамой в этой области ущерб.

Его главной проблемой, отмечает автор, было то, что большинство его инициатив сталкивались с препятствиями – в частности, с сопротивлением республиканцев. Особенно трудно стало после 2010 г., когда в палате представителей конгресса воцарились республиканцы. Тем не менее, некоторые перемены, с обещания которых всё началось, всё же удалось устроить. Например, кредиты на образование стали дешевле, выбросы углекислого газа в США сократились на 12%.

С внешней политикой всё менее однозначно, в частности потому, что результаты становятся ясны не сразу. Так, автор затрудняется оценить, каково значение сближения с Кубой, осторожного взаимодействия с Китаем, выведения войск из Ирака, ядерной сделки с Ираном.

The Economist тоже опубликовал длинное лирическое произведение про итоги президентства Обамы. По мнению автора, наиболее влиятельными событиями этого президентства следует считать войны, в которых в этот период США участвовали, а также войны, в которых Обама отказался участвовать.

Одним из важных событий, которые пришлись на это время, была «арабская весна», которая показала, что «в некоторые войны нельзя не вмешиваться». Например, Обама не хотел снова вторгаться в Ирак, откуда он преждевременно, в 2011 г., вывел войска. Но потом выяснилось, что вмешательство все равно нужно, потому что там начала набирать силу новая террористическая организация.

Дальше начинается полемика между сторонниками и противниками стратегии Обамы о том, насколько верна была стратегия очень умеренного вмешательства в применении к Сирии. Сюда же подключается полемика о том, как это вялое вмешательство в сирийский конфликт соотносится с развалом Ливии в 2011 г. Эти споры малоинформативны постольку, поскольку у них мало фактических оснований – результаты этих решений еще только предстоит увидеть на практике. Однако у автора не возникает сомнений в том, что эти решения имели большое значение.

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