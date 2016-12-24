Ученые уже было подумали, что разобрались в причинах смерти великого астронома Тихо Браге (1546 – 1601). Но неожиданно он преподнес исследователям новый сюрприз. Теперь они пытаются понять, откуда в останках Тихо Браге оказалось так много… золота.

Тихо Браге

Долгое время Тихо Браге пользовался покровительством короля Дании и Норвегии Фредерика II. Он получил в пожизненное пользование остров Вен, где выстроил обсерваторию Ураниборг и огромные астрономические инструменты, обеспечивающие точность измерений. А позже выстроил еще одну обсерваторию Стьернеборг, фундаменты измерительных инструментов которой базировались под землей, так как Браге обнаружил, что колебания почвы влияют на результаты. На острове появилась даже бумажная фабрика, чтобы обеспечить издание астрономических трудов. Ежегодное финансирование астрономических исследований Тихо Браге в 1580-х составляло 1 % государственного бюджета королевства. За два десятка лет жизни на острове Вен Браге успел провести много наблюдений, фиксируя результаты с высокой точностью. Позднее эти данные позволили ученику Тихо Браге Иоганну Кеплеру сформулировать законы движения планет.

Ураниборг

Стьернеборг

В 1588 году Фредерик II умер, но его наследник Кристиан был еще несовершеннолетним, а вдова королева София тоже благоволила астроному и часто посещала Ураниборг. Положение Тихо Браге осложнилось в 1594 году, когда регентский совет изгнал Софию, и окончательно испортилось в 1596 году, когда Кристиан IV короновался и стал править самостоятельно. Астрономией новый король не интересовался, в государственной поддержке исследований видел ненужную трату денег, а в его переписке с Тихо Браге чувствуется и личная неприязнь. Финансирование Ураниборга было прекращено, а Браге вынужден был покинуть Данию.

Тихо Браге обосновался в Праге, став придворным математиком и астрономом у императора Священной Римской империи Рудольфа II. Там прошли последние годы его жизни. Осенью 1601 года астроном заболел и, несмотря на все усилия врачей, спустя одиннадцать дней умер. Похоронен он был по повелению императора в пражской церкви Девы Марии перед Тыном, что стало редким случаем погребения протестанта в католическом храме.

Церковь Девы Марии перед Тыном. Прага

Со временем смерть Тихо Браге начала обрастать легендами. Популярной стала история о том, что великий астроном якобы не решился нарушить правила этикета и выйти из-за королевского стола, а потому умер от разрыва мочевого пузыря. В 1901 году останки Тихо Браге были эксгумированы и в первый раз обследованы учеными, которые сошлись на том, что у астронома было заболевание почек. Но в 1991 году были исследованы образцы волос из усов Браге, которые с 1901 года хранились в Пражском национальном музее, и было объявлено, что в них содержится аномально большое количество ртути. Пятью годами позже исследователи из Лундского университета в Швеции пришли к выводу, что высокую дозу ртути Браге принял единовременно, менее чем за сутки до смерти.

После этих двух сообщений возникло предположение, что Тихо Браге был отравлен. Американский токсиколог Джошуа Гилдер выдвинул гипотезу, что убийца использовал хлорид ртути, добавив его в стакан с питьем. Это могло привести к скорой смерти. Другие авторы отрицали версию об убийстве и предполагали, что Тихо Браге стал жертвой собственного увлечения алхимией и погиб или в результате длительного и постепенного отравления ртутью во время опытов, или же из-за досадной случайности, например, перепутав сосуды. Наконец, были и скептики, которые считали, что ртуть попала в останки во время бальзамирования (схожее содержание ртути обнаруживается в останков современников Браге, подвергшихся бальзамированию). Но если астроном все-таки был отравлен, то кем?

Довольно быстро были выдвинуты две гипотезы. В 2005 году Джошуа Гилдер и Анна Ли Гилдер написали книгу, в которой на роль отравителя предлагалась кандидатура Иоганна Кеплера, ближайшего помощника Тихо Браге в последние годы жизни, который якобы стремился избавиться от старшего товарища, чтобы занять его место при дворе Рудольфа и завладеть его материалами и инструментами.

В 2009 году работающий в Университете Страсбурга Петер Андерсен выдвинул другую теорию. Андерсен изучил хранящийся в Королевской библиотеке в Стокгольме дневник шведского дипломата Эрика Браге (1552–1614), дальнего родственника астронома (шведская и датская ветви аристократического рода Браге разошлись еще в XV веке). Эрик неоднократно выполнял секретные поручения королевских домов Швеции и Польши. И вот в его дневнике Петер Андерсен обнаружил упоминание о том, что в январе1601 году Эрик Браге совершил поездку в Гданьск, где тайно встретился с датским принцем Иоганном, младшим братом Кристиана IV. В апреле того же года Эрик Браге оказывается в Праге, где впервые в жизни встречает своего знаменитого родственника. В этот период в его дневнике несколько раз появляются слова mea culpa, а 4 июня он даже пишет mea maxima culpa.

Эрик Браге

Эрик Браге ухитрился получить приглашение на ужин 13 октября к барону Петеру Фоку фон Розенбергу, где был и Тихо Браге. Именно после этого пира астроному стало плохо. Но, возможно, астроном бы смог поправиться, вроде бы его состояние понемногу улучшалось. Но 20 октября Эрик наносит ему визит. Надпись в дневнике «обед с Тихо Браге» была сделана шифром. Посещения повторяются 22 и 23 октября, а 24 октября в дневнике было записано одно слово – exhalatio, что можно перевести как «выдох» или «испускание духа». В этот день Тихо Браге умер.

Петер Андерсен выяснил также, что в 1601 году Эрик Браге испытывал серьезные финансовые затруднения. Все это позволило Андерсену сформулировать следующую теорию. Нуждаясь в деньгах, Эрик Браге соглашается выполнить секретное поручение датского короля Кристиана IV, переданное ему через королевского брата. Он должен отправиться в Прагу и убить Тихо Браге. Андерсен полагает, что Кристиан хотел смерти астронома из-за подозрений, что тот был любовником его матери королевы Софии. По утверждению ученого, слухи о том, что Кристиан был незаконнорожденным сыном, действительно существовали. Правда, как кажется, не было упоминаний в связи с этим о Тихо Браге. По предположению Андерсена, король счел, что Тихо Браге может проболтаться о своей связи с королевой, а это угрожает легитимности его власти. Поэтому астронома было решено убить.

Кристиан IV

София Мекленбург-Гюстровская

В ноябре 2010 года чешское правительство пошло навстречу просьбе ученых из Дании и разрешила снова эксгумировать останки Тихо Браге для изучения с применением новейших методов. Были взяты несколько образцов волос, зубов, костей и одежды, и спустя четыре дня останки вновь были захоронены в церкви Девы Марии перед Тыном. В течение нескольких лет сотрудники Университета Орхуса, Университета Южной Дании и Института ядерной физики в Праге изучали взятые образцы.

Фрагмент черепа и волосы Тихо Браге

Кости Тихо Браге в лаборатории

В 2012 году они сообщили, что Браге не умер от отравления ртутью. Ртуть содержалась в его организме, но в количествах, не представляющих угрозу для жизни. Скорее всего, по мнению ученых, Тихо Браги принимал препараты ртути в составе алхимических лекарств. Наиболее вероятной причиной смерти исследователи назвали почечную недостаточность и вызванную ею уремию.

Наконец, совсем недавно в журнале Archaeometry был опубликован более подробный отчет об исследовании останков. Невысокое количество ртути в организме вновь подтвердилось, но одновременно оказалось, что в волосах Тихо Браге было аномально большое содержание золота. В трех образцах волос количество золота превышало норму от 20 до 100 раз.

Профессор Университета Южной Дании Коре Лунд Расмуссен (Kaare Lund Rasmussen) говорит, что астроном мог специально принимать препараты золота. Он вспоминает историю Дианы де Пуатье, которая в течение многих лет ежегодно принимала небольшое количество золота в вине, надеясь, что благородный металл продлит ей жизнь и сохранит красоту. Когда в 2008 году ученые исследовали останки Дианы, оказалось, что содержание золота в ее костях было выше нормального в 250 раз.

Вряд ли Тихо Браге стремился к сохранению красоты, но с исследовательскими целями он вполне мог принимать подобный препарат. Также в его останках были несколько превышены концентрации железа, кобальта, мышьяка и серебра – все эти химические элементы использовались в алхимических опытах. Концентрация металлов падает в нижних частях волос, следовательно Тихо Браге в последние два месяца жизни не подвергался их воздействию. Возможно, болезнь его в то время уже началась, и он, ослабев, не мог проводить время в лаборатории. Но отравление металлами, как подчеркивает Расмуссен, в любом случае не было причиной смерти астронома.