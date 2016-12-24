Жребий чести и жребий бесчестия

Мы публикуем выступление доктора исторических наук, заведующий Сектором антиковедения Отдела научных исследований ИВКА РГГУ, главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, участника распущенной Комиссии РГГУ по некорректным заимствованиям в диссертациях Нины Владимировны Брагинской на Ученом Совете РГГУ 29 ноября 2016 года. Выступление было посвящено работе комиссии. О скандале, которым обернулось заседание Ученого Совета – см. в материале Наталии Деминой «РГГУ: гробокопательство или борьба за научную этику». Публикацию мы предваряем сообщением Н.В. Брагинской в Facebook-группе «Преподаватели РГГУ».

Сообщение

Мне бы хотелось еще раз сопоставить охрану вуза от воров телефонов путем устрожения правил прохода в РГГУ и защиту Ученым советом и ректоратом того, кто украл ученую степень, должность, звание, положение в академическом сообществе, создал систему производства фальшивых специалистов. Не только Н.И.Басовская и П.П.Шкаренков выступают защитниками. Мне постоянно твердят, мол, ворюга нам милей, чем кровопийца. А я предвижу рождение этого последнего в результате любви к "ворюгам".

Когда я спрашивала совета данного сообщества, как быть с тем, что Комиссию по академическому плагиату Ученый совет закрыл, мне посоветовали одно - гласность. Я сказала здесь, что сначала я обращусь к Ученому совету. Разослала его членам Заключение по работе В.В.Минаева, за которое отвечают семь человек во главе с ректором. И попыталась обратиться еще раз к Ученому совету. Ученый совет закрыл от публики мое выступление, выгнал преподавателей и студентов, а рассмотрение Заключения комиссии по В.В.Минаеву передали в ректорат. Прошло три недели. В.В.Минаев выступал на Конференции как делегат и там объявлял меня и С.Н.Зенкина агентами "политизированного" Диссернета. Это означает одно: ректорат не только не намерен очищать университет от людей с фальшивыми диссертациями и их покровителей, скорее следует ожидать гонений против тех, кто указывает на эти пороки. Я сделала все возможное, чтобы обратить внимание университетского сообщества и руководства на репутационный ущерб, который наносит университету такая политика. Теперь я буду выступать в СМИ.

Могу только высказать сожаление, что значительная часть вполне порядочных людей не понимают, какую опасность для них представляет собою сеть "псевдов", с какой силой они будут защищать видимость и подделку и, следовательно, уничтожать все настоящее. См. начало.

Выступление на Ученом Совете

Уважаемые члены Ученого совета, вы все, надеюсь, получили Заключение о диссертационной работе В.В.Минаева. Комиссия установила, что диссертация представляет собою компиляцию из двух источников, которые увидели свет на годы или на месяцы, но раньше диссертации В.В.Минаева, что вторичность работы Минаева неопровержима, что ни монографии по его работе, ни автореферата в библиотеках обнаружить не удается, что нет также ни грифа секретности, о которой В.В.Минаев не раз высказывался, ни снятия этого грифа. В.В.Минаев выступил также руководителем, как минимум, двух кандидатских диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями, и оппонентом одной такой работы. Он руководил при заместителе Н.И.Архиповой ныне закрытым советом с 2008 по 2015, но принимал участие в его работе и ранее. За 2000-е и половину 2010-х совет РГГУ в союзе с таким же советом Военного университета, где защищался сам В.В.Минаев, интенсивно снабжал Россию поддельными экономистами.

Происходящее с наукой в России – национальная катастрофа. Она сказывается явно в физике, биологии, медицине, в новых технологиях и приведет Россию в число стран тридесятого мира. Около 7000 защищенных диссертаций никогда не поступили в библиотеки. Неизвестно. существуют ли они вообще.

Но физика сама себя не обосновывает. Смысл и ценность истины, достоверности, научности – вопрос философский и вообще гуманитарный. Русская гуманитарная наука была десятилетия под прессом идеологии, когда идеология отпала и заменилась чистоганом, ничего, кроме пропаганды от гуманитариев больше не требуется. Выходит и честности и достоверности и научности больше не надо.

Не об этом ли говорит решение Ученого совета гуманитарного вуза прекратить деятельность Комиссии, в задачу которой входило выяснить обоснованность обвинений в некорректных заимствований, которые как-никак сказываются на рейтинге РГГУ и его репутации?

Мы живем в эпоху такой прозрачности, какой никогда не было. Переписка В.Суркова о Новороссии попадает в сеть, интриги европейских и американских лидеров раскрывает Сноуден. Попытки замести под ковер свои хитрости и мелкие злодейства и так добиться высокого рейтинга университета обречены. Есть только один надежный способ избежать разоблачений. Пора понять, что он состоит не в изготовлении кляпа для преподавателей под видом кодекса этики. Не в том, чтобы применять к нашему вузу привычки внешней разведки, не в том, чтобы искать агентов чуждого влияния в группе "Преподаватели РГГУ" в ФБ, сопоставлять ее с запрещенным ИГИЛом и разоблачать в Российских вестях выдуманную информационную войну преподавателей против родного-то вуза. И не в том состоит этот способ, чтобы говорить "халва", пока сладко не станет. Не станет.

Этот способ состоит исключительно в том, чтобы вести себя достойно и открыто.

Ученый совет предпочел защитить обладателей поддельных степеней, незаслуженных званий и обманом занятых должностей, не рассматривая дела по существу. Это решение членам бывшей комиссии представляется непродуманным, более того вредным. Его надо отменить, а работу Комиссии продолжить. Я надеюсь. будет голосование и противники возобновления и сторонники выскажут свои позиции, а не промолчат.

Хочу сказать, что уже само объявление о начале работы Комиссии привело к тому, что ряд наших сотрудников, занимавших видные административные посты, покинули РГГУ, не дожидаясь результатов проверки. А один такой автор сфабрикованной диссертации, получив наше заключение, покинул наш университет после того, как пришел на заседание Комиссии и рассказал о фабрике-кухне фальшивых диссертаций [1].

Иначе повел себя Валерий Владимирович Минаев, который приходить отказался, написал довольно странное письмо, где образцом для собственного полного игнорирования научной лит-ры при обширной, но чисто декоративной библиографии объявлял ни много, ни мало Альберта Эйнштейна, утверждал, что с двумя авторами, у которых списана его диссертация, он вел какие-то общие работы по заказу Министерства обороны, что его результатами интересовались японцы [2].

В.В.Минаев признал, однако, , вот тут , в этом зале, весной 2015 г. в присутствии А.Б.Безбородова, И.Р.Болквадзе и частично П.П.Шкаренкова что он заказал изготовить ему работу Я не удивлюсь, если все участники сегодня напрочь забыли об этой беседе, но думаю, что никто на самом деле не усомнится в истинности того, что я сейчас скажу.

Так вот, обращаясь к Александру Борисовичу, своему соавтору по брошюре 1980 г. БОЕВОЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ В.В.Минаев сказал примерно следующее:

"Как же так? Серьезные люди к ним обращаются, а они что делают?"

Речь шла о том, что контора, которая изготовила диссертацию, которую В.В. Минаев даже не стал открывать, чтобы заметить в ней некоторые вопиющие вещи, подсунули ему товар очень низкого качества.

Хотя меня не спрашивали, я все-таки заметила, что он сам надул тоже серьезных людей в РГГУ, и не ему удивляться, что с ним обошлись точно так же.

Вообще разговор был достоин того, чтобы у него было больше слушателей и свидетелей. В.В.Минаев заговорил в частности на тему, которую я не раз слышала и от людей, не причастных к фальшивым диссертациям: Минаев спас университет финансово через созданную им систему филиалов. Имеет заслуги! [3]Много лет тому назад, когда г-н Минаев баллотировался в ректоры, выступая против его кандидатуры, я обращала внимание на то, что в филиалах совокупно выдавали дипломов в разы больше, чем в Москве. Это должно было привести к девальвации дипломов и к ней привело. Примерно 25 филиалов было закрыто к марту 2016 г. Сейчас закрываются и оставшиеся. Их роль в процветании РГГУ более чем сомнительна [4].

Кроме того, в то время, когда В.В.Минаев исполнял обязанности ректора, в Ученый совет вошли массово представители филиалов. Из Магадана и Элисты и других удаленных мест они не приезжали, но передавали свои полномочия сотрудникам Историко-архивного Института. Ректором В.В.Минаев утвержден не был и пригласил на эту роль Е.И Пивовара, оставшись первым проректором. В эти годы административной силы он сумел расставить своих людей не только в филиалах. но и на ключевых постах в РГГУ, а помогая деньгами и исполняя просьбы и нужды преподавателей, снискать личную благодарность многих людей [5].

В.В.Минаев написал в ответ на приглашение на заседание Комиссии, что он помогал "моим любимым друзьям и соратникам вести достойную и относительно обеспеченную жизнь"[6].



Председатель диссертационного совета В.В.Минаев и его заместитель проф. Надежда Ивановна Архипова в 2010 г. заняли места экспертов ВАК в двух разных экспертных советах по экономике. А приглашенный на роль заведующего кафедрой экономических теорий Ф.Шамхалов вошел в редколлегию Экономического журнала и стал на короткое время до ареста даже Председателем ВАК. Система окуклилась, все командные высоты взяты. Но тут Шамхалов прямо из ВАК переселился в СИЗО, потому что взял полтора миллиарда в ВТБ и использовал не по назначению. Бывает с учеными людьми такая рассеянность. И появился Диссернет. Однако совет закрыли только в 2015 г.

Три дня тому назад, 26 ноября была опубликована последняя экспертиза Диссернета работы, руководителем которой выступил проф. Арсенян еще один из ставленников Минаева на поле региональных отделений. Я не знаю, какая у него докторская, существовала ли она вообще [7].

http://www.dissernet.org/expertise/ [8]

На сайте РГГУ об этом профессоре сказано, что он автор более пяти работ. В качестве основных приведена книга с неизвестно каким его участием и статья на 10 страниц. Он был много лет и членом Ученого совета.

http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=4279

Списки, компрометирующие РГГУ, постоянно пополняются.

Таких списков два , они разные.

В одном 31 кейс – это некорректные защиты, в которых участвовали сотрудники вуза ( личные кейсы сотрудников, неважно где были защиты) многие уже не работают.

http://rosvuz.dissernet.org/vuz/48408

Второй - некорректные защиты, которые связаны с РГГУ ( т.е. защиты или ведущая организация и т д) их уже 80.

http://rosvuz.dissernet.org/vuz/48408/cases?Cases_page=3

В Финансовой акдемии при президенте РФ дела хуже, чем у нас. В академии госслужбы при Президенте тоже хуже. Чем ближе к власти, тем хуже, каждый десятый в бывшей Думе, каждый 9-8 в Совете Федерации приобрели себе фальшивые ученые степени.

Так ведь Россию утащит в воронку поддельной реальности, фикции, морока, а реальность отомстит.

Мне нелегко читать о об РГГУ, что здесь один из самых грязных диссоветов

Сеть липовых экономистов РГГУ:

http://www.dissernet.org/publications/yout_rggu.htm

Меня это не радует. Вы как хотите, коллеги, с этим бороться? Запретом Интернета?

Прожив много лет в Институте высших гуманитарных исследований "за спинами" Мелетинского, Гуревича, Топорова, Гринцера старшего, Успенского старшего, Гаспарова, Баткина, Даниловой, которая создала тут наш музей, да и других, может, кого забыла, могла ли предполагать, что комсомольско-чекистская группировка, конвертировав "идеалы" в звонкую монету, отбросит при первой возможности все демократические декорации.

Прошлой осенью появилась новость на нашем сайте: рейтинг РГГУ в СМИ внезапно резко поднялся. На много пунктов. И ссылка. Я пошла. И узнала отчего: Умер Юрий Николаевич. И в этой связи добром поминали РГГУ. А я Афанасьевым-то была недовольна, ворчала и критиковала.

И естественно, раз защищаем фальшивомонетчиков, компрометирующих университет, то увольняем и выживаем творческих людей. За неделю до избрания в Академию уволили М.Л.Андреева и Ф.Б. Успенского. Чуть раньше выжали, наконец, и Н.П. Гринцера, он тоже прошел в РАН. Все трое - лекторы блестящие, все трое - ученые вполне состоявшиеся и зарекомендовавшие себя организаторы. Они прошли, а из выдвинутых Ученым советом РГГУ не прошел ни один. Это не в упрек тем, кто не был избран, конкуренция была очень высокая. Но уж очень красиво выходит, уж очень выразительная картина кадровой политики. При такой кадровой политике не видать нам ни рейтинга, ни престижа и поделом.

И вот, коллеги, перед вами два жребия: жребий чести и жребий бесчестия, выбрать ли коррупцию и позор или очищение и свободу, избрать ли удел жалких пособников преступной мафии или тех, кому незачем бояться правды, играть ли роль фальшивок или роль подлинников.

Решайте. Этот ваш выбор определит и вашу судьбу.

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