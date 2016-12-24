«В 2016 году положение налогоплательщиков улучшилось»

О главных изменениях в российском налоговом законодательстве в 2016 году и ожиданиях, связанных у профессионального сообщества с этой областью в 2017 году, рассказал «Полит.ру» руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.

Главные итоги 2016 года

В 2016 году было достаточно изменений в законодательстве, связанных с изменениями как порядка уплаты налогов и сборов, так и процедур их администрирования.

Положение налогоплательщиков намного улучшилось благодаря появлению возможности подачи уведомления о транспортном средстве и недвижимом имуществе физическим лицом в любое подразделение ФНС. Раннее эти сведения принимали только по месту жительства или нахождения недвижимого имущества.

В то же время заметно усложнилась процедура составление отчетности 6-НДФЛ. Она была введена для контроля за своевременностью уплаты НДФЛ. При этом законодатель сохранил для налогоплательщика обязанность по подаче сведений о выплатах НДФЛ (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ).

Также были введены санкции в виде штрафов за несвоевременное предоставление отчетности по НДФЛ, у органов ФНС появилась право замораживать счета за подобные нарушения. Сотрудникам налоговой службы было предоставлено право в ходе камеральной проверки декларации по акцизам запрашивать документы.

Помимо того, в 2016 году была изменена формула расчета пени. В частности, для этой цели стала применяться ключевая ставка ЦБ РФ.

Были внесены поправки в определение амортизированного имущества. С 1 января 2016 года под этим термином подразумевается имущество стоимостью свыше 100 000 руб., которое используется владельцем более 12 месяцев.

Также были скорректированы положения закона относительно отсутствия НДФЛ при реализации имущества физическим лицом. Например, НДФЛ не будет уплачиваться, если до совершения сделки по продаже недвижимость находилась в собственности не менее 5 лет (а не 3-х, как раньше). Данная норма применяется к недвижимости, приобретенной в период с 1 января 2016 года.

С 1 января 2016 года немного изменился порядок определения доходов у компаний на УСН. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном п. п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Ранее объект налогообложения складывался из:

- доходов от реализации, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ;

- внереализационных доходов, определяемых в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Следовательно, порядок определения доходов при применении УСН стал шире, хотя принципиально не сильно изменился. В частности, п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам в целях гл. 25 НК РФ относятся средства, полученные от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ.

Пункт 2 ст. 248 НК РФ содержит лишь оговорку о том, что имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если приобретение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности переуступить их передающему лицу (выполнить для него работы или оказать услуги).

При этом, как и ранее, из состава доходов необходимо исключить средства, перечисленные в п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ. В частности, не учитываются при определении объекта налогообложения доходы организации, облагаемые налогом на прибыль по ставкам, предусмотренным п. п. 1.6, 3 и 4 ст. 284 НК РФ, а также доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 5 ст. 224 НК РФ.

В целом в 2016 году основные изменения касались исключительно усиления администрирования уплаты налогов и сборов.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

В 2017 году в законодательство вносится достаточное количество изменений, направленных на усиление администрирования, а также на расширение прав налоговых органов.

В частности, с 2017 года компании, которые подают налоговую отчетность по электронным каналам связи, будут обязаны отвечать на пояснения и требования по камеральным проверкам также в электронном в виде. Представления ответов на бумажном носителе будет считаться незаконным и, как следствие, компании будут штрафовать за непредставление ответов на требования и пояснения, в плоть до блокировки счетов.

С 2017 года контролируемая задолженность будет определяться из совокупности всех обязательств налогоплательщика, которые обладают соответствующими признаками.

В то же время повышается порог по выручке ля налогоплательщиков, применяющих УСН. На данный момент он составляет 120 млн. руб. В планах правительства поднять данную сумму до 150 мнл.руб.

Большие изменения в 2017 году предусмотрены для иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме. В частности, НК РФ дополняется ст. 174.2.

Иностранные организации, оказывающие услуги на территории РФ в электронной форме, будут подлежать постановке на учет в налоговых органах России. Перечень электронных услуг весьма обширен (подробно с ним можно ознакомиться в тексте самой статьи). Например, в него включены услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети "Интернет".

Также в перечень услуг вошло предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть "Интернет", в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания через сеть "Интернет". Равным образом действие закона распространяется на реализацию товаров (работ, услуг), если при заказе через сеть "Интернет" поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования Глобальной Паутины. Наконец, в перечень включена реализация (передача прав на использование) программ для электронных вычислительных машин (включая компьютерные игры) и баз данных на материальных носителях.

Помимо того, с 2017 года обретают юридическую силу изменения в ст. 102 НК РФ, предусматривающие право налогоплательщика на проверку контрагентов (проявление должной степени осмотрительности) через личный кабинет. Услуга должна заработать также в 2017 году.

В правительстве рассматривают также возможность внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ, введения новых налогов. Например, обсуждается возможность внедрения т.н. «налога на тунеядцев» и обложения процентов по вкладам, однако данные инициативы пока находиться на стадии рассмотрения или разработки. С учетом текущей ситуации дефицита бюджета, возможны увеличения ставок налогов (на прибыль и НДС).