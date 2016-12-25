Рано утром 25 декабря в районе Адлера пропал с радаров самолет Минобороны Ту-154, который совершал плановый полет из Сочи в сирийскую Латакию. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через семь минут после взлета. На борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. Среди пассажиров были военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим, сотрудники Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ. По предварительным данным, на самолете летела также Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Самолет упал в пяти километрах от берега Черного моря недалеко от Анапы. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что на месте крушения Ту-154 найдены тела нескольких погибших. В Минобороны пока подтверждают обнаружение одного тела. Найдены также документы и личные вещи, принадлежащие людям, летевшим военным рейсом.

По данным «Комсомольской правды», в упавшем самолете погибли руководитель ансамбля и практически все солисты — всего 64 человека. «Туда полетели мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать концерт и вернуться», — сказал изданию ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев.

Среди погибших также глава департамента культуры Минобороны Анатолий Губанков и сотрудник Департамента и массовых коммуникаций Минобороны Сергей Абросимов. На борту разбившегося Ту-154 находились также съемочные группы трех телеканалов — Первого, НТВ и «Звезды».

Пока до конца неясно, летела ли эти рейсом Елизавета Глинка (доктор Лиза) из фонда «Справедливая помощь». Она числится в списках пассажиров, но источник «Интерфакса» утверждает, что доктор долетела этим самолетом до Сочи и осталась в городе. Юрист фонда Александр Куликовский заявил ТАСС, что Глинка должна была сопровождать гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин», но ее местонахождение пока не известно. Связаться с ней сотрудники фонда не могут, телефон отключен. В списках пассажиров, опубликованных Министерством обороны, ее имя есть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вся информация, связанная с разбившимся самолетом, докладывается Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

«С самого начала президенту было доложено о том, что самолет ушел с радаров. Собственно, сейчас пока работают экстренные службы, службы Минобороны, а самолет, как известно, принадлежит Министерству обороны. Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано. Президент ждет, когда будет полностью прояснена картина», — сказал Песков.

По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключает версию теракта: «Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии. Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию». Неназванный «Интерфаксом» источник также сообщает о версии попадания птицы в двигатель.

По факту крушения Ту-154 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 351 УК («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). В рамках расследования изымаются документы, проводятся допросы технического персонала и должностных лиц, ответственных за подготовку полета. Источник «Фонтанки» в Минобороны говорит, что сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к самолету в военном аэропорту в Адлере, отрабатывается версия теракта.

Госкомиссию по расследованию крушения самолета возглавил председатель правительства России Дмитрий Медведев.