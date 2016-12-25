Минувшей ночью в Дагестане боевики дважды совершили нападения на сотрудников полиции, два человека погибли. Первый инцидент произошел на трассе Махачкала-Каспийск, трое неизвестных открыли огонь по патрульным при попытке проверки документов. В результате двое полицейских — Вели Курбанов и Изафедин Сардаров — погибли. Еще один полицейских был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Преступникам удалось скрыться. В установлении и розыске подозреваемых задействован весь личный состав дагестанского МВД. У погибших полицейских остались жены и дети.

Второй инцидент произошел на въезде в Кизилюрт. «По предварительным данным, неустановленные лица около 2:40 по Москве 25 декабря со стороны поля обстреляли стационарный пост полицейских, расположенный у въезда в город Кизилюрт. При этом никто не пострадал. На здании КПП остались пробоины от пуль», - сказал представитель МВД. На месте обстрела обнаружены гильзы калибра 7,62 мм.

В обоих случая были возбуждены уголовные дела по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств). Введен план «Перехват».

Ранее, в субботу, в Шамильском районе Дагестана были уничтожены двое боевиков, в том числе главарь так называемой шамильской банды Ибрагим Амиров.

«Сегодня около 4 часов утра в рамках действующего режима КТО в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных и засадных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание членов бандподполья, осуществляющих террористическую деятельность на территории Северного Кавказа, силами спецназа ФСБ России в районе села Телетль Шамильского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита. Преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответным огнем были нейтрализованы", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По данным НАК, на счету членов этой банды многочисленные преступления, в том числе убийства в 2013 и 2015 годах руководителей муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры, подрыв базовой станции сотовой связи, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей. На месте столкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, снайперская винтовка и боеприпасы.

3 декабря в махачкалинском поселке Талги в ходе контртеррористической операции были убиты пять боевиков, среди которых оказался Рустам Асельдеров, лидер террористической организации «Вилайят Кавказ» — отделения запрещенного в России «Исламского государства».

В правоохранительных органах пока не связывают ликвидацию одного из лидеров дагестанского подполья с последующими нападениями на полицейских.