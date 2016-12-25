Крушение Ту-154. Теракт (не) исключен

Главная новость сегодняшнего дня — падение Ту-154 в Сочи. Катастрофа произошла в 05:27 мск, когда еще не рассвело. Лайнер следовал в Сирию, в Сочи у самолета была дозаправка.

На борту находились 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, а также доктор Лиза (Елизавета Глинка), девять журналистов центральных телеканалов (Первый, «Звезда», НТВ) и военные. Всего — 92 человека. Выживших спасатели не нашли. К вечеру воскресенья на поверхность подняты тела 12 погибших.

Согласно официальным данным, артисты летели на авиабазу Хмеймим в Сирии, согласно неофициальным — дальше они должны были отправиться в Алеппо, и именно там планировался новогодний концерт. Об этом «Медузе» рассказал неназванный сотрудник коллектива.

Художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов, назначенный на эту должность в апреле 2016 года, также был на том рейсе. Халилов также являлся музыкальным руководителем фестивалей «Спасская башня», «Амурские волны» и других.

Внук основателя ансамбля Евгений Александров рассказал изданию, что «погиб весь цвет ансамбля, все лучшие солисты, весь хор».

О том, что пассажирами Ту-154, вероятно, были участники хора и балета ансамбля Александрова, рассказал «Интерфаксу» артист хора Сергей Хлопников. Он отметил, что оркестр ансамбля не полетел, выступать артисты должны были под минусовую фонограмму.

«Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу», — рассказал участник хора.

Хлопников отметил, что всего в ансамбле Александрова 100-120 артистов.

Ведущий солист ансамбля Александрова Вадим Ананьев сообщил «Комсомольской правде», что не полетел по семейным причинам — «совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене».

Он добавил, что на борту были его коллеги и друзья — «хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться».

Также в самолете были по три сотрудника Первого канала, «Звезды» и НТВ.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

Этим же бортом в Сирию летела доктор Лиза. Елизавета Глинка хотела отвезти медикаменты в университетский госпиталь в сирийской Латакии.

«Добро, сострадание, милосердие работают сильнее любого оружия», —речь Доктора Лизы в Кремле. Она находилась в разбившемся самолете. pic.twitter.com/KMZWvKoLpb — РБК (@ru_rbc) 25 декабря 2016 г.

На Ту-154 должны были лететь также Иосиф Кобзон (он отказался от приглашения ансамбля Александрова, так как собирался на лечение за границу) и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

Почти сразу, когда пришла новость о крушении самолета, одной из версий случившегося назвали теракт. Как сообщал источник «Фонтанки» в министерстве обороны, ФСБ проверяет всех, кто мог подходить к Ту-154 в подмосковном военном аэропорту Чкаловский, откуда он вылетел в 1:38 мск, и в Адлере, где самолет дозаправился перед катастрофой. Силовики, сообщил источник, отрабатывают версию теракта.

Однако источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что комиссия, которая расследует причины крушения, практически исключает версию теракта.

Другой собеседник агентства заявил о возможном попадании птицы в двигатель лайнера.

Пилот, управлявший Ту-154, Роман Волков, был высококлассным летчиком. Он налетал более 3 тысяч часов. При этом сам Ту-154, как заявили в Минобороны, был выпущен в 1983 году. В сентябре 2016 года самолет прошел плановое регламентное обслуживание.

За версию взрыва на борту в личных разговорах высказывались коллеги погибших журналистов, а главный репортер кремлевского пула Андрей Колесников написал в Facebook: «Он же не мог упасть просто так. Обломки, разбросанные на несколько километров. Экипаж, не проронивший ни слова. Тут никаких иллюзий. Он взорвался».

Меду тем источник «Интерфакса» в экстренных службах объяснил большой разлет обломков разбившегося Ту-154 ударом о поверхность воды.

«По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков», — сказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах отметил, что версия теракта практически исключена.

«Самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. В свою очередь аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме», — отметил он.

26 декабря в России объявлено Днем траура по погибшим. Люди несут цветы к зданию, где репетирует ансамбль Александрова, к фонду доктора Лизы и Останкино.