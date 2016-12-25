Обязательным атрибутом праздника Рождества в англоязычном мире служат рождественские песни (Christmas carols). В день Рождества по григорианскому календарю мы расскажем истории четырех из них.

«Тихая ночь»

Недавно в антикварном магазине в Вене была найдена старейшая печатная версия одной из самых популярных рождественских песен «Тихая ночь» (Stille Nacht). Она была издана в маленькой брошюре «Четыре прекрасных новых рождественских песни», изданной Йозефом Грайсом в маленьком городе Штайр Верхней Австрии. В брошюре на седьмой и восьмой страницах содержится полный изначальный текст «Тихой ночи». Подлинность издания подтвердили эксперты из Венского университета и Общества песни «Тихая ночь» (Stille Nacht Gesellsxhaft), которое действует в Зальцбурге.

Стихотворение «Тихая ночь» было написано в 1816 году молодым австрийским священником Йозефом Франциском Мором. Он был уроженцем Зальцбурга, незаконнорожденным сыном вышивальщицы и солдата-дезертира, который бросил свою беременную подругу, прежде чем Иосиф родился. Детство его прошло в бедности, но однажды викарий и хормейстер Зальцбургского собора Иоганн Непомук Хирнле заметил музыкальный талант мальчика и оплатил его обучение в семинарии. Удалось даже добиться у епископа особого разрешения, чтобы незаконнорожденный поступил в семинарию и был рукоположен в сан священника. С 1815 году года Йозеф Мор стал служить в церкви в дереве Мариапфарр, там он и написал свое рождественское стихотворение.

Но «Тихая ночь» пока еще не была песней. Два года спустя Йозеф Мор был помощником священника в церкви святого Николая в Оберндорфе, маленьком городке к северу от Зальцбурга. По легенде, мыши прогрызли трубы церковного органа, так что играть на нем было невозможно. Поэтому Мор в канун Рождества 1818 года обратился к Францу Груберу, школьному учителю, который по совместительству был хормейстером и органистом в церкви, с просьбой положить его стихотворение на музыку, чтобы она подходила для исполнения двумя солистами и хором, в сопровождении гитары. Спустя несколько часов Мор и Грубер исполнили «Тихую ночь» на церковной службе. Мор играл на гитаре и исполнял партию тенора, Грубер пел басом.

Прихожане полюбили простую песню, а очень скоро она прославилась по всей Европе. В 1822 году она была исполнена перед императорами Австрии и России Францем I и Александром I. В 1839 году она первый раз прозвучала на американской земле, а в 1859 году появился ее английский перевод – Silent Night. Сегодня известны версии песни «Тихая ночь» на более чем трехстах языках, и она считается самым популярным рождественским гимном. А в Оберндорфе действует музей этой песни.

Самый ранний печатный вариант, известный ранее, был опубликован А. Р. Фризе в Дрездене в 1833 году в брошюре под названием «Четыре подлинные тирольские песни». Обнаруженный сейчас брошюра не датирована, но исследователи песни полагают, что оа издана значительно публикации Фризе, так как известно, что Йозеф Грайс стал издателем в начале 1800-х годов, открыл свой книжный магазин в 1827 году и умер в 1835. Последие книги он печатал 1832 году, так что даже если брошюра с «Тихой ночью» была в их числе, она все равно минимум на год старше дрезденского издания.

Рождественский гимн гуронов

Песня, известная под названием Huron Carol действительно была изначально написана на гуронском языке, или, как правильнее его называть, языке вайандот. Ее сочинил около 1642 года священник-иезуит Жан де Бребёф (Jean de Brébeuf), служивший миссионером в Новой Франции. Он жил среди гуронов, изучил их язык и составил его словарь. Оригинальное название песни Jesous Ahatonhia («Иисус родился»). Свои стихи де Бребёф положил на мелодию народной французской песенки «Юная девушка».

16 марта 1649 года на поселение гуронов, где жил Бребёф, напали враждовавшие с ними ирокезы. Они захватили священника и местных жителей, подвергли их ритуальным пыткам, а затем убили. По преданию, ирокезы были так впечатлены мужеством и спокойствием, проявленными священником под пыткой, что пили его кровь, дабы перенять эти качества. Сейчас де Бребёф канонизирован католической церковью и входит в число святых покровителей Канады.

Несколько уцелевших гуронов добрались до французского поселения. Благодаря им сохранилась написанная Бребёфом песня. Вскоре она была переведена на французский язык, а в 1926 году появился английский перевод, выполненный Джесси Эдагром Миддлтоном. В нем сохранились особенности оригинальной версии. Младенец Иисус лежит в колыбели из коры, его укрывают плащом из шкурок кроликов. К нему приходят не пастухи, а охотники, волхвы названы «вождями издалека». В качестве даров младенцу приносят шкуры лисицы и бобра. Более того, английский переводчик использовал даже традиционное имя бога у алгонкинских народов – Гичи-Маниту, чего не делал де Бребёф.

Песня колокольчиков

Carol of the Bells – одна из самых популярных в англоязычном мире рождественских песен, но мало кто из поющих ее знает, что по происхождению эта песня украинская. Музыку написал в начале XX века композитор Николай Леонтович, известный прежде всего обработкой многих народных песен. Среди них была и песня «Щедрик». В предложенном Леонтовичем варианте ее впервые исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

В годы Гражданской войны было не до песен, но «Щедрик» стал известен в Западной Европе, благодаря гастролям Украинского национального хора в 1919 и 1920 годах. В 1921 – 1926 годах хор гастролировал в США и Канаде, и там, 5 октября 1921 года на сцене Карнеги-холла был впервые в Америке исполнен «Щедрик». Украинский хор был встречен зрителями с восторгом, а «Щедрик» понравился американцам настолько, что в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильховский сочинил для него английский текст, и с тех пор началась история песни Carol of the Bells.

Занятно, что, как видно даже по названию, «Щедрик» не рождественская песня (колядка), а песня, исполнявшаяся в Щедрый вечер, накануне дня святого Василия (1 января). Такие песни называются щедровками. Функции у щедровок и колядок были схожими, но набор песен в эти дни исполнялся разный. В Люблинском воеводстве была сложена даже легенда, объясняющая происхождение обычая щедрования. Рассказывали, что волхвы, поклонившись на Рождество младенцу Иисусу, отправились потом в обратный путь. Но в дороге у них закончились припасы, поэтому они стали заходить в села и петь о рождении Иисуса, а жители их щедро награждали.

Впрочем, даже в старину, когда все хорошо разбирались в ритуальных песнях, некоторые певцы путали их. Гоголь в «Ночи перед Рождеством» упоминает, как «вдруг один из толпы, вместо колядки, отпускал щедровку». Так что не страшно, что теперь «Щедрик» превратился в рождественскую песню.

Добрый король Вацлав

Рождественская песня Good King Wenceslas рассказывает о чешском короле Венцеславе, который сквозь зимнюю бурю отправляется в путь, чтобы дать милостыню бедному крестьянину на день святого Стефана (26 декабря, следующий день после Рождества). Юный паж уже не состоянии следовать за своим господином, но король прокладывает для него путь в глубоком снегу, и мальчик идет по его следам.

Прототип ее главного героя – чешский князь Вацлав (около 907 – 935 или 936), убитый своим братом-язычником. Вацлав был канонизирован и стал покровителем Чехии. Венцеслав (Venceslaus) – латинизированная форма его имени. Уже в дошедших до нас текстах проповедей XII века есть упоминания о том, как Вацлав поднимался каждую ночь и шел босиком в сопровождении одного слуги, чтобы раздать у церкви милостыню вдовам и сиротам.

Мелодия песни про Вацлава взята из гимна Tempus adest floridum «Пришло время цветения», известного с XIII века и напечатанного впервые в 1582 году в сборнике Piae Cantiones. Интересно, что в знаменитом сборнике вагантских песен Carmina Burana есть пародия на этот гимн, начинающаяся с тех же слов (CB 142). Только ее герои собираются не славить Господа, а начать «любовную игру Венеры» и обучить ей девушек.

Текст песни Good King Wenceslas значительно моложе, чем ее музыка. Его написал в 1853 году англиканский священник Джон Нил. Он получил экземпляр очередного издания Piae Cantiones от английского посла в Стокгольме и решил использовать музыку некоторых из песен сборника для новых рождественских гимнов. Источником легенды о святом Вацлаве для Джона Нила, возможно, послужил перевод стихотворения чешского поэта Вацлава Алоиза Свободы «Святой Вацлав и Подивин», которое было опубликовано в 1847 году на чешском, латинском и немецком языках.