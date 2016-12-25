В субботу управление Следственного комитета по Иркутской области разместило на своем сайте текст под название «Спасение детей от кибер преступлений», в котором говорится о «новых тактиках уничтожения народонаселения» в интернете, а также даются рекомендации, как вычислить у подростка склонность к суициду. Текст был составлен при содействии одноименной рязанской организации. Через некоторое время памятка была удалена с сайта ведомства, но она по-прежнему доступна в кэше Google.

Текст начинается с утверждения: современные идеологи и психиатры иностранных разведок разработали новые тактики уничтожения населения посредством «нейролингвистического программирования (НЛП)», которое якобы применяется в интернете. Эти методики, продолжают авторы памятки, используются иностранными военными в подразделениях, подготавливающих террористов, диверсантов и киллеров. В последнее время в России неуказанными органами были зафиксированы массовые случаи применения «этой тактической изощренной войны на наших детях».

В качестве доказательств приводится исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому, Россия последние пять лет занимает первое место по количеству детских суицидов.

«Беда рядом! Без неустанного внимания и контроля она может прийти и в ваш дом! Родители не подозревают о наличии такой опасности, считая, что их ребенок застрахован от такого несчастья ввиду правильного воспитания, хорошего социального статуса семьи, достаточного благосостояния, избытка внимания и понимания между детьми и близкими. К сожалению, это мнение ошибочно, в социальных сетях детям зачастую, преподносится по тактически отработанной схеме информация, формирующая у подростков 10-18 лет деструктивное восприятие мира и окружения. Детей, путем технически грамотного «зомбирования», уничтожают», — говорится в методичке.

Авторы пособия рекомендуют изучить профиль ребенка в социальных сетях и обратить внимание, прежде всего, на его псевдоним, аватар, конфиденциальность профиля, коллекции аудио- и видеозаписей и друзей: «Излишняя анонимность в сети Интернет имеет определенные веские причины. Детей вовлекают в непринужденных, зачастую игровых формах, проводя плановый отсев, устанавливая круг интересов, контактов, получая данные из личной жизни путем общения, вовлечения в разные игровые сообщества, виртуальные клубы по интересам в зависимости от наклонностей детей».

Самым страшным и необратимым процессом воздействия на детей в методичке называют массовое вовлечение их в суицидальные группы, в которых «романтизируется смерть» и «популяризируется уход из жизни». Дети, склонные к суициду, по мнению авторов текста, интересуются группами, отрицающими моральные ценности, пропагандирующими, курение, наркотики, «нетрадиционные половые взаимоотношения», отрицающие религию. Символичным, по их словам, являются сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов («смерть едет на единороге в ад»), а также размещение стихотворений Сергея Есенина, Иосифа Бродского или цитаты из произведений писателей, «пропагандирующих суицид и эвтаназию».

Среди других подозрительных признаков, которые должны обеспокоить родителей, указаны использование гаджетов и их запароливание, открытие электронных кошельков, чрезмерное употребление кофе, увлечение аниме, постоянный обмен сообщениями, сокрытие внутренних переживаний, установление паролей, постоянная очистка браузеров и корзины компьютера, использование анонимайзеров и продукции некоторых марок, например Nike.

Содержание пособия стало основанием для множества шуток в социальных сетях по поводу уровня интеллекта и компетенции авторов пособия, а также тех, кто его заказал и опубликовал.

В октябре заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила собрать группу для разработки правил защиты детей от суицида, в частности пропагандируемого «деструктивными группами». Возможно, публикация - попытка с опережением отреагировать на "социальный заказ".

Сопредседателю партии «Альянс зеленых и социал-демократов Геннадию Гудкову информация, опубликованная иркутским Следственным комитетом, напоминает «»признаки шизофрении в достаточно тяжелой форме».

«Выходит, что все усилия Лаврова создать коалицию, установить отношения с Трампом, вернуть отношения с ЕС — это как раз мы сейчас пытаемся восстановить отношения с людьми, которые организуют уничтожение нашей молодежи через специальные нейролингвистические программы. Сейчас они пытаются как-то сгладить эффект от травли людей ядом, число жертв уже больше, чем число жертв в большинстве терактов, и пытаются как-то отвлечь внимание от себя идиотскими инициативами», — сказал Гудков BFM.

Политик предложил иркутским следователям заняться вместо этого проблемой беспризорных детей или расследованием деятельности уличных синдикатов, которые используют детей для совершения преступлений. «По большому счету правоохранительная система сама себя поедает. Она уже не занимается борьбой с преступностью, она занимается выслуживанием перед начальством, от которого они по большому счету зависят. Я очень сожалею, что я дожил до таких времен, когда следственный орган превращает сам себя в посмешище».