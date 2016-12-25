Видео дня. Официальные данные по крушению Ту-154

Минобороны России выступило с официальным обращением в связи с катастрофой Ту-154 в Черном море близ Сочи.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков обобщил информацию на 13:00 мск:

- самолет пропал с радаров вскоре после взлета, в 5:25 мск;

- на борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие, а также члены ансамбля им. Александрова, летевшие поздравлять авиагруппу ВКС в Сирии. В списке Минобороны присутствует и доктор Лиза (Елизавета Глинка);

- выживших в районе авиакатастрофы не наблюдается. Из воды подняты тела четырех человек;

- в Сочи доставят родственников погибших;

- в поисковой операции задействованы 4 корабля, 4 вертолета, один самолет и беспилотники. Дополнительно в район ЧП направлены 6 кораблей и судов черноморского флота, беспилотные глубоководные аппараты и 63 водолаза. Вскоре к ним присоединятся еще 50 водолазов;

- самолет прошел плановое техобслуживание, им управлял опытный пилот Роман Волков, налетавший 3,5 тысячи часов.