Видео дня. Поисковая операция на месте крушения Ту-154

Сегодня еще до рассвета российский военный самолет Ту-154 разбился в Черном море вблизи побережья Сочи.

Борт вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, затем в Адлере (относится к Сочи) он дозаправился. Самолет направлялся в Сирию, на нем летели 92 человека, никто не выжил.

Весь день у побережья Сочи продолжалась поисковая операция. В сети появилось видео с места работы спасателей.

На Ту-154 летели 64 артиста ансамбля имени Александрова, общественница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, военные.

26 декабря в стране объявлено Днем траура по погибшим.