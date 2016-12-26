Второй конкурс подряд не выявил генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту из-за отсутствия заявок, сообщает «Коммерсантъ». Строительство подходов должно быть завершено к ноябрю 2019 года, но сроки реализации проекта могут быть сдвинуты, если в ближайшее время не удастся найти желающих заняться прокладкой рельсов. В Министерстве транспорта, несмотря на мрачные прогнозы экспертов и СМИ, обещают закончить строительство политически знакового объекта вовремя.

Первый тендер ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» Росжелдора объявило в конце сентября, напоминает газета. Сначала в результате технической ошибки срок окончания заявок сдвинули с конца октября на 7 ноября, но разобраться с конкурсной документацией и критериями оценки в срок не удалось, поэтому датой рассмотрения было назначено 8 декабря.

Однако даже после двух дополнительных «периодов» конкурса была подана только одна заявка от АО «Железные дороги Якутии», но у компании не нашлось достаточного опыта строительства и ремонта объектов капстроительства и искусственных дорожных сооружений в течение последних трех лет, поэтому она не прошла даже предквалификационный отбор.

Повторный конкурс на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к мосту, согласно сайту госзакупок, также признан несостоявшимся. В установленный срок (с 12 по 23 декабря) заявок так и не поступило. Источники «Коммерсанта» говорят, что проектом интересовались Арас Агаларов и Руслан Байсаров, но связаться с их газете представителями не удалось.

Цена контракта составляет 16,9 миллиарда рублей, начало эксплуатации железнодорожного сегмента Керченского моста было запланировано на декабрь 2018 года, но затем срок сдачи был перенесен на 1 декабря 2019 года.

Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года. В феврале Главгосэкспертиза утвердила проект Керченского моста, а 24 октября была установлена первая плита проезжей части. Общая стоимость проекта составляет 228 миллиардов рублей, генподрячиком выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Все сооружение включает два переезда через пролив, — автомобильный и железнодорожный — объединенные общей конструктивно-технологической схемой. По проекту, длина железнодорожного переезда составит 18 километров, прогнозируемый грузопоток — 13,5 миллиона тонн в год, пассажиропоток — 14,4 миллиона человек.

Установка первой плиты автодорожного моста. 24 октября 2016 mostlife.ru

26 октября на форуме ОНФ президент Владимир Путин заявил, что строительство транспортного перехода через Керченский пролив идет хорошими темпами, а спустя два дня инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что годовой план по сооружению опор моста выполнен с опережением графика.

В Минтрансе утверждают, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту остаются неизменными, финансирование проекта должно начаться в 2017 году. Источники «Коммерсанта» считают, что основной проблемой в данном случае является низкая стоимость контракта. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, проект «чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадает под санкции».

Ранее в санкционный список США попали, в частности, «СГМ-Мост» (дочернее предприятие «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга) и субподрядчик строительства Керченского моста «Мостотрест».