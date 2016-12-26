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26 декабря 2016, 09:59
авиакатастрофа благотворительность
Мария Блохина

«Сильнее любого оружия»

Елизавета Петровна Глинка
Елизавета Петровна Глинка

Утром воскресенья произошло крушение летевшего в Сирию самолета Минобороны РФ ТУ-154, на борту которого находились 92 человека. До последнего оставалась надежда, что судьба уберегла от трагедии Елизавету Глинку, или просто — Доктора Лизу. В течение нескольких часов после первых сообщений о катастрофе поступали противоречивые данные о том, была ли она на борту самолета, когда он после дозаправки в аэропорту Адлера отправился в Сирию. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что она сошла с самолета в Сочи и по какой-то причине не полетела дальше, поначалу даже источники в Минобороне допускали такую возможность. Несколько часов за новостями и ее страницами в соцсетях следили тысячи людей, для которых она была больше, чем просто филантропом и благотворителем, известный своей помощью тем, кто в ней нуждается. Но чуда не произошло.

Последняя надежда была утрачена, когда появилось подтверждение мужа Елизаветы — Глеба Глинки, который сказал, что она действительно была на борту самолета, направлявшегося на авиабазу Хмеймим из Подмосковья. Выжить после такого крушения шансов не было, обломки разрушившегося лайнера были разбросаны в радиусе нескольких километров.

Елизавета Глинка посвятила свою жизнь помощи людям. В 1986 году она получила высшее образование во 2-м Московском государственном медицинском институте им. Н. И. Пирогова по специальности детский реаниматолог-анестезиолог. В течение нескольких лет, проведенных в США, Глинка работала в хосписах, этот опыт она затем применила в Первом Московском хосписе, а затем в конце 90-х Глинка основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева, после чего продолжила работать в этом направлении в Москве.

Доктор Лиза хорошо известна многим по деятельности благотворительного фонда «Справедливая помощь», который она основала в 2007 году. В течение уже почти десятилетия фонд оказывает материальную и медицинскую помощь больным раком и другим тяжелобольным людям, которые не имеют возможности оплачивать лечение. Также волонтеры фонда регулярно помогают бездомным, каждую среду они кормят людей на Павелецком вокзале, раздают им не только еду, но и лекарства, организовывают помощь медиков и юристов.

Все происшествия последних лет, которые несли угрозу жизни и здоровью людей, сопровождались активной деятельностью Доктора Лизы. Она никогда не оставалась в стороне. В этот раз она направлялась в сирийскую Латакию, чтобы передать в университетский госпиталь Тишрин закупленные медикаменты. Понятно, что лично она это делать была не обязана, вполне можно было ограничиться посылкой.  Но это была бы уже не Глинка. Как вспоминает ее подруга Катерина Гордеева, доктору Лизе нужно было видеть все своими глазами, чтобы острее чувствовать, иначе ощущение реальности происходящего теряется.

Две недели назад она получила государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности из рук президента, после чего, получив слово, особенно подчеркнула, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается. «Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди. <…> Мы, правозащитники, вне политики, так же и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми».

Глинка также напомнила, что деятельность, которой она и ее коллеги занимаются, всегда сопряжена с серьезными рисками, но каждый осознанно идет на них: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов был одним из первых, кто опубликовал прощальное письмо Елизавете Глинке. «Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы. Это она вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, стараясь выслушать всех, кто в этом нуждался, помочь всем. Это она буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам. Это она собирала по московским аптекам специальные средства, которые помогли украинской летчице Надежде Савченко сохранить жизнь во время ее длительной голодовки. Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии...

Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Совета.

В своей последней записи в Facebook Елизавета Глинка вспомнила подругу, которая работала главным врачом Первого московского хосписа. Шесть лет назад Вера Миллионщикова умерла. Этот пост и многие ее другие сообщения, наполнены надеждой, как и вся ее жизнь: «Я жду и верю, что война закончится, что все мы перестанем делать и писать друг другу напрасные, злые слова. И что хосписов будет много. И не будет раненых и голодных детей. До встречи, Вера!» Теперь комментарии к этой записи стали своеобразной книгой прощания, где пишут все те, кто не успел сказать что-то важное, пока Доктор Лиза еще была с нами.

У «Полит.ру» с Елизаветой Глинкой была своя история дружбы: в 2012 году она была избрана Человеком года и получила премию «Полит.ру» «Шестое доказательство». Лично присутствовать на присуждении она не смогла, но в интервью по этому случаю рассказала о том, что такое для нее та самая справедливая помощь: «Я никогда не думала раньше, что моя работа будет борьбой. Но сегодня за каждого бездомного, за каждого обреченного пациента приходится сражаться. Нет никакой справедливости в том, что за их и свои права каждый день приходится бороться, но есть в том, что если ты борешься за справедливость, то ты ее добиваешься».

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