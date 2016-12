Солидарность с Европейским-2

Пока авторы атаки на Европейский университет в Санкт-Петербурге притихли, кампания солидарности с одним из ведущих российских центров образования, науки, экспертизы и просвещения продолжается.

Как и было проанонсировано, 23 декабря с лекцией поддержки университета выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа, действительный член РАН и РАХ, Председатель попечительского совета ЕУСПб Михаил Борисович Пиотровский. Но если лекция была посвящена вполне академической теме «Музей как историограф конфликта/диалога культур», то 26 декабря Михаил Пиотровский выступил с текстом, прямо посвященным Европейскому университету. Мы приводим его текст:

«В стране идет большая кампания по ликвидации неэффективных вузов. Ее собственная эффективность под угрозой в результате попытки отзыва лицензии у Европейского Университета в Санкт Петербурге.

ЕУСПб является одним из самых успешных мероприятий по защите России от «утечки мозгов», в первую очередь гуманитарных, от которых зависят судьбы XIX века. В ЕУСПб преподают высококлассные молодые специалисты, имеющие русские и западные научные степени. Значительная часть профессоров - крупные ученые с мировым именем. ЕУСПб тесно связан с научными учреждениями. Его кафедра истории искусств базируются на занятиях в коллекциях Эрмитажа с сотрудниками Эрмитажа. ЕУСПб работает по официальным программам, имеет государственную аккредитацию и использует все новейшие мировые методики преподавания гуманитарных наук. У ЕУСПб высокие рейтинги в своем сегменте рынка. Это порой раздражает.

Высокий уровень преподавания привлекает в ЕУСПб большое количество иностранных студентов, что сегодня является одним из главных официальных критериев эффективности. Выпускники ЕУСПб востребованы в бизнесе и госслужбе, что находит подтверждение в активной финансовой поддержке Университета. Фонд целевого капитала ЕУСПб - один из самых крупных в России. Это иногда раздражает.

Сотрудники ЕУСПб принимают участие в разработке государственных программ и подготовке реформ, в частности,- судебной системы и МВД. Аналитические статьи, исходящие из ЕУСПб регулярно публикуются в прессе, в частности - в газете «Ведомости». Это тоже часто раздражает.

Созданный в голодные годы разрухи, ЕУСПб использовал иностранное финансирование. По мере развития отечественной системы образования структура управления и финансирования была приведена в соответствие с новой реальностью. Университет не получает ни копейки иностранных денег, управляется российскими учредителями, финансируется с помощью фонда целевого капитала. Это иногда раздражает.

ЕУСПб сумел собрать средства на реставрацию городского здания, в котором он располагается. Подготовлен и одобрен проект, созданный Вильмоттом, автором Российского духовно-культурного в Париже. Это тоже сильно раздражает. Среди возможных причин атаки на ЕУСПб можно видеть и попытку рейдерского захвата.

В ходе массовых проверок ЕУ быстро исправил все указанные недостатки. Несколько замечаний, не ликвидированные и не снятые в срок (три), тоже исправлены.

В этих условиях жесткий отзыв лицензии ставит под сомнение всю систему санации ВУЗов и, главное, резко понижает конкурентные преимущества России в мире образования.

Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию,

Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству,

Действительный член РАН и РАХ,

Председатель попечительского совета ЕУ»

27 декабря ожидается вторая лекция солидарности с Европейским университетом. С ней выступит кандидат исторических наук, петербургский краевед, писатель, журналист, четырежды победивший в конкурсе петербургских журналистов «Золотое перо», обладатель «Анциферовской премии» за лучшее исследование истории Санкт-Петербурга, основатель и преподаватель истории Санкт-Петербургской классической гимназии, Лев Яковлевич Лурье. Тема его выступления: «Факторы лидерства у русских революционеров. Поколенческий анализ».

Продолжают звучать голоса поддержки от зарубежных коллег-исследователей. Ассоциация Славистических, Восточно-европейских и Евразийских исследований (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)), ведущая международная организация, способствующая продвижению знаний о Центральной Азии, Кавказе, России и Восточной Европе на региональном и глобальном уровнях, обращение в поддержку Европейского университета в Санкт-Петербурге разместила на своем сайте.

Ниже – перевод обращения:

«Европейский университет в Санкт-Петербурге – это один из ведущих университетов России. Ученые, работающие здесь, часто представляют результаты своих исследований и научные достижения на конференциях ASEEES.

За прошедшие годы ЕУСПб создал фонд целевого капитала (endowement), нашел средства на реконструкцию Малого мраморного дворца, в котором располагается университет, выпустил не одно поколение студентов, многие из которых продолжили академическую карьеру в ведущих мировых вузах.

Вдобавок к этому, ЕУСПб стал флагманом интернационализма, в тот момент, когда геополитическая ситуация иногда препятствует беспристрастным дебатам между учеными, базирующимися в Европе и в России, а комментарии журналистов по обоим сторонам рубежа крайне двусмысленны.

Иностранные студенты на программах ИМАРЕС испытывают глубокое уважение не только к университету, но и к русской истории и культуре в более широком смысле.

Все это становится более печальным в свете того, что будущее университета зависит от проверок Рособрнадзора.

Судебное заседание назначено на 11 января. Мы очень надеемся, что суд признает выдающийся научный статус ЕУСПб и колоссальные усилия, предпринятые ректором и администрацией для урегулирования вопроса с Рособрнадзором, и что существующие преграды к ведению научно-педагогической деятельности университета будут устранены».

Продолжается кампания солидарности с Университетом со стороны его учащихся, выпускников, сотрудников и друзей.

Хм, отличная инициатива. Я был в ЕУ на Школе по социологии права, которую каждый год организует Институт проблем правоприменения ЕУСПб. Коллеги занимются Empirical Legal Studies, социологией права и юридической профессии и делают просто потрясающие, а главное - имеющие практическую пользу исследования. Ну, и кроме того, практически каждый раз, когда я читаю email-рассылку университета, то все время жалею, что телепортирование еще не изобретено: так много всего интересного там происходит. Есть, например, одна из немногих в РФ магистерских программ по сравнительному изучению империй и национализма, где, если коротко, все это изучается так, как это нужно изучать) Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и всё образуется (в том числе и благодаря существующему сообществу выпускников и друзей университета, которое запустило такой флэшмоб).

In Vienna for the Christmas break & finally found some time to add my contribution to #расскажиоЕУСПб on my experience at the EUSPb. As everybody else wrote in Russian, I tried my best to do so too... Thanks to Tania Voronina for the great initiative!

Я хорошо помню когда была в ЕУ в первый раз зимой 2006/07 году. Я тогда еще училась на социологическом факультете в Венском университете и была на 4 месячной стажировке в Петербурге. ЕУ меня очень впечатлил – не только странный лабиринт-дворец, в котором находился университет, а особенно живые интеллектуальные дискуссии, которые всегда имели чувство безотлагательности и меня убедили в значительности социальных наук. Я вернулась в ЕУ в 2009 году как студенткой международной программы ИМАРЕСа, где я могла успешно присоединить свои интересы к социологии, к русскому языку и социальной динамике пост-советского пространства. ЕУ меня во много влиял и не думаю что без учебу в ЕУ я поступила бы в аспирантуру в британский университет Лафборо чтобы написать диссертацию об идентичности и памяти в эстонско-российской пограничье. В ЕУ я нашла не только хороших коллег и друзей, а и инспирации и поддержку в продолжении и развитий своих научных интересов. Как и многие другие выпускники я без ЕУ наверно не выбрала бы карьеру в науку. После пост дока в Лейпциге я вернулась в Великобританию, и здесь имею постоянную позицию в университете Лафборо.

Екатерина Желтова

См. также: