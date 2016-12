«Коммерсантъ» озаглавил статью о крушении самолета в Черном море «Взлет перешел в падение».

Пюре и смеси смогут дорожать в сетях без ограничений, утверждается в статье «Питание наценят не по-детски».

«К Керченскому мосту не подойти»: никто не хочет строить к нему железные дороги.

«Ведомости» пишут: «Exxon Neftegas выбрал место для СПГ-завода». Оператор «Сахалина-2» считает Де-Кастри лучшей площадкой под проект.

«Коррупционный скандал вокруг Odebrecht спровоцировал «политическое землетрясение» в Латинской Америке»: бразильская строительная компания заплатила в 12 странах $800 млн взяток.

РБК в статье «Катастрофа над Черным морем» пишет о крушении Ту-154 Министерства обороны.

В статье «Усманов включил синергию» написано о том, что «МегаФон» объявил о планах купить долю бизнесмена в Mail.Ru Group.

«Москвичей послушали на публику»: власти Москвы обсудили с горожанами проект Правил землепользования и застройки.

«Известия» в статье «Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет» пишут о том, как жила и работала руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

«Ту-154 никогда не считался "учебной партой"»: летчики называют самолет, потерпевший крушение в районе Сочи, надежным и предсказуемым.

«Центробанк за экономический рост и безработицу не в ответе»: Минфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия регулятора.

«Газета.ru» публикует первую часть прогноза на 2017 год от экспертов. Она называется «Власть попытается вернуть монополию на насилие там, где она ее потеряла».

«Ту-154 не уступает западным аналогам»: разбившийся самолет проходил капитальный ремонт в 2014 году.

«Версию теракта до конца отбрасывать нельзя»: источник в спецслужбах рассказал о возможности теракта на борту Ту-154.

The Economist: «Традиционный спор. С самого первого Рождества люди спорят о его значении» (A turkey bone to pick: Ever since the first Christmas, people have bickered over its meaning). Автор дает обзор некоторых трактовок празднования Рождества.

«Праздничные покупатели теперь тратят деньги не так, как раньше» (Holiday shoppers are not spending like they used to). Богатые покупатели стали тратить в праздничный сезон меньше денег. Данные представлены в графической форме.

Bloomberg: «Российский военный самолет с артистами потерпел крушение недалеко от Сочи» (Russian Military Plane Carrying Performers Crashes Off Sochi). Российский военный самолет, на борту которого находились девяносто два человека, потерпел крушение недалеко от города Сочи на побережье Черного моря.

«Трамп закроет фонд, чтобы избежать "возникновения конфликта"» (Trump Will Shut Foundation to Avoid Appearance of Conflict’). Избранный президент США Дональд Трамп собирается расформировать свой благотворительный фонд, дабы избежать беспокойства по поводу возможных этических конфликтов.

The Wall Street Journal: «Крушение российского самолета: предположительно 92 человека погибло» (Crash of Russian Plane Leaves 92 Presumed Dead). По всей видимости, по итогам авиакатастрофы на Черном море выживших нет.

«В Рождество Германия размышляет о сострадании в опасном мире» (At Christmas, Germany Reflects on Compassion in a Dangerous World). Христианская традиция в Германии подчеркивает необходимость сострадания ближним. Однако в свете берлинского теракта на прошлой неделе некоторые начали переосмысливать границы сострадания в новых условиях.