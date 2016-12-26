Ранним утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 Министерства обороны России. На нем летели в Сирию солисты Ансамбля имени Александрова, журналисты и даже глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Прошло чуть больше суток, но люди, кажется, уже обсуждают не жертв, а реакцию друг друга. Актуальные темы — кто недостаточно сильно скорбит, кому можно даже радоваться, а кому не стоит писать сочувственные посты.

Такое впечатление, что даже если захотеть отвлечь российскую общественность от актуальных новостей, делать этого не нужно — люди сами с удовольствием уже через несколько часов начинают обсуждать не трагедию, а чужие посты в «Фейсбуке».