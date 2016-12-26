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26 декабря 2016, 14:32
Москва
Илья Карпюк

Новые правила застройки и парковки

Акция москвичей против сноса дома Приваловых на Садовнической улице. 2015
Акция москвичей против сноса дома Приваловых на Садовнической улице. 2015
АГН "Москва"

В Москве расширилась зона платной парковки: теперь не удастся бесплатно оставить автомобиль на стоянку у крупных торговых центров «Авиапарк», «Гудзон», «Весна», «Каширский Двор», у многих дальних станций метро станций метро и МЦК. Тариф пока что минимальный для столицы — 40 рублей в час, но многих автолюбителей это не утешает.

В Департаменте транспорта утверждают, что произошло «точечное расширение», то есть платными стали стоянки в местах концентрации автомобилей — это 206 улиц и площадей в 47 районах столицы. Чиновники уверяют, что платные участки выбирались по итогам «исследования загруженности парковочных мест», а также при «наличии на улицах очагов аварийности». До сих пор жители улиц, попавших в новую платную зону, не могли найти машиноместа, иногда приходилось бросать авто в нарушение ПДД, теперь эта проблема якобы должна исчезнуть. Ранее, 2 декабря, были повышены тарифы на парковку в центре, теперь нужно платить до 200 рублей в час.

 
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Расширение зоны платной парковки почти всегда сопровождается протестами автолюбителей, которые считают политику мэрии наступлением на свои права. В этот раз митинг прошел 15 декабря на Пушкинской площади и собрал, по разным подсчетам, от 2 до 4 тысяч человек.

Но сейчас куда сильнее москвичей, судя по всему, волнует не расширение зоны платной парковки, а новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). И даже не сами Правила, а то, как их обсуждали.

 
Встреча москвичей с разработчиками проекта правил землепользования и застройки в Москве. 9 декабря 2016
Михаил Терещенко / АГН "Москва"

В четверг, 22 декабря, по всему городу должны были пройти публичные слушания по проекту ПЗЗ. Согласно процедуре, жители могут одобрить проект или высказать замечания по конкретным объектам застройки. Замечания жителей столичные чиновники должны проработать и включить в проект до конца января. Сами ПЗЗ будут приняты в первом полугодии 2017 года, а на их основе будет скорректирован Генплан Москвы.

В проекте ПЗЗ вся территория столицы поделена на несколько зон. Отдельно выделены места, где строить запрещено, отдельно обозначаются «территории, предусмотренные к развитию». Именно так помечались «горячие точки» столицы — места, где москвичи сражались против точечной застройки. По новым правилам все здания, возведенные с нарушениями все еще действующих правил, собираются легализовать.

 
Снос старого квартала в центре Москвы
Фото Москвы / Moscow-Live

Проблема в том, что публичные слушания — инструмент и так несовершенный, на этот раз, как это часто бывает, оказался вовсе практически сорванным. Во-первых власти организовали их в достаточно неудобных для москвичей местах, сгруппировав вдобавок районы по непривычному принципу. Во-вторых, на публичные слушания администрации районов и округов привели сотни своих сторонников, которые однозначно поддерживали проект ПЗЗ даже без обсуждений, а прочие граждане зачастую даже не допускались в актовые залы.

И все же слова чиновников во многих районах иногда заглушались криками «Позор!», слова в поддержку проекта встречались неодобрительным гулом, а протестные выступления, напротив, срывали овации. В ходе слушаний в некоторых округах возникали потасовки, в ЮЗАО даже пришлось вызывать полицию.

Впрочем, замечания москвичей в любом случае имеют лишь рекомендательный характер и не влияют на подготовку окончательных градостроительных документов напрямую.

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