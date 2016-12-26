На прошлой неделе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко собрал на семинаре ответственных за внутреннюю политику вице-губернаторов и, возможно, обсудил с ними цель обеспечения на предстоящих президентских выборах явки в 70% и такого же уровня поддержки «основного кандидата». Об этом, во всяком случае, со ссылкой на свои источники пишет РБК.

Участник мероприятия, один из собеседников РБК, рассказал, что «выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии». «Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», — добавил он.

Действительно, результат в 70% при аналогичной явке означает, что победителя поддерживают 49% от списочного состава избирателей, то есть почти половина населения страны.

Еще один вице-губернатор рассказал, как участники семинара обеспечивали искомый результат в ходе выполнения деловой игры. Но это по его словам, была вовсе не установка к действию от администрации президента, а именно учебное упражнение с максимально высокими показателями.

Семинар в Корпоративном университете Сбербанка sberbank-university.ru

Представитель управления внутренней политики Кремля сказал РБК, что прошедшее мероприятие являлось «семинаром, а не совещанием». «Воспринимать эти учебные задачи как официальные установки смысла нет», — заявил собеседник. Два других собеседника РБК, участвовавших в семинаре, наоборот, считают, что прозвучавшие на семинаре цифры явки и результата — это реальная задача, которая ставится Кремлем.

Пока что за всю новейшую историю России на президентских выборах явка была выше 70% только в 1991 году — тогда на участки пришли 76,7% избирателей. В 1996 году в первом туре на участки пришли 69,8% избирателей, во втором — 69,4%. В 2000 году явка была 68,7%, в 2004 — 64,4%, в 2008 — 69%, в 2012 — 65,3%.

Более 70% кандидаты получали дважды: Владимир Путин в 2004 году (71,3%) и Дмитрий Медведев в 2008 году (70,3%).

Интересно, что имя Путина напрямую при обсуждении предстоящих президентских выборов стараются не упоминать. Даже спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о предстоящих выборах, предпочел использовать эвфемизмы, назвав главного кандидата «наиболее уважаемым человеком в России и мире».

Сам Путин в пятницу не ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборах. «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», — сказал он. Отвечая же на вопрос о возможности досрочных выборов главы государства, Путин заявил, что это возможно, но нецелесообразно.