Вместо топа

Утро 26 декабря началось с обсуждения причин авиакатастрофы над Черным морем. Минтранс заявил, что не рассматривает версию теракта на борту Ту-154 как основную. Как написали некоторые СМИ, катастрофа могла произойти из-за дозаправки некачественным топливом. Миноброны, в свою очередь, подтвердило, что летевший самолет был абсолютно исправен. Упавший Ту-154 был выпущен в 1983 году. В последний раз его ремонтировали в 2014 году, а в сентябре 2016 года он прошел плановое техническое обслуживание.

Несмотря на то, что версия теракта фактически уже отвергнута, пользователи интернета начали обсуждать странное видео, записанное, предположительно, в момент крушения. На нем в небе видно яркую вспышку.

Позднее в Минобороны опровергли связь вспышки с авиакатастрофой, заявив, что видео было записано спустя полчаса после падения самолета. Основными версиями остаются ошибка пилотов или техническая неисправность. Экипаж самолета был опытным: командир Роман Волков, выпускник Балашовского военно-воздушного авиационного училища, налетал около 3,5 тысячи часов и работал в горячих точках, штурман Александр Петухов работал в составе экипажа «танцующего» Ту-154 во время успешной аварийной посадки в подмосковном Чкаловском. Установлено, что самолет пропал с радаров сразу после взлета и перестал отвечать на вызовы. В Кремле пока не говорят о том, какая из версий является приоритетной. В ФСБ, однако, версию теракта уже отмели, пояснив, что признаков диверсии нет, а, кроме того, имеются показания свидетелей и некая видеозапись, которая также опровергает подобный сценарий.

Специалисты, которых опросили в «Коммерсанте», считают, что техническая неисправность могла иметь место. Несинхронная уборка закрылков, к которой мог привести обрыв привода, могла спровоцировать уход борта от заданной траектории. Кроме того, самолет мог упасть в плоский штопор из-за заклинившего в положении «кабрирование» стабилизатора. Из-за мощных двигателей, которые находятся в хвостовой части Ту-154, самолет может испытывать проблемы на больших углах атаки, когда за крыльями возникает зона разрежения, и двигатели выходят в нештатный режим помпажа, что, опять же, делает неэффективной работу стабилизатора. В администрации президента отказались говорить о возможном запрете на эксплуатацию Ту-154, переадресовав этот вопрос Минобороны.

Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко сообщила из Сочи, что сотрудники аэропорта опровергли версию взрыва на борту самолета. По их словам, хлопок был бы слышен в городе. Они также исключили версию с некачественным топливом: «У нас сам президент заправляется». Это подтвердил и источник, близкий к расследованию, который заявил, что экспертиза топлива выявила его хорошее качество. Водитель местной гостиницы для отмененных рейсов рассказал, что он видел, как взлетал злополучный борт. По его словам, турбины Ту-154 ревели как у Boeing, и было понятно, что с самолетом что-то не так. Водитель предположил, что экипаж хотел развернуть борт обратно к берегу, но не успел.

За сутки с момента авиакатастрофы найдено всего 11 тел погибших (по данным источника - 13), кроме того, обнаружены фрагменты и мелкие обломки. Губернатор Кубани заявил, что, по мнению экспертов, большинство погибших оказались после падения внутри корпуса самолета. Позднее стало известно, что некоторые из погибших были одеты в спасательные жилеты. Источник указал, что, судя по всему, экипаж хотел посадить самолет на воду. Однако в Минобороны заявили, что на погибших не было спасательного снаряжения.

Между тем спасателям удалось установить место падения самолета в Черном море, где может находиться его фюзеляж с черными ящиками. Оно находится в 6 км от взлетной полосы в Адлере. Глубина моря в этом месте достигает 50-100 метров. Поиск самописцев осложняет отсутствие радиомаяков на борту самолета, которые не установили из соображений секретности.

К обеду спасатели сообщили, что начали доставать со дна моря обломки Ту-154. Предположительно, уже обнаружен фюзеляж самолета, однако он находится под слоем ила.

В сети активно обсуждают трагедию. Мнения и суждения разные: кто-то предполагает теракт, кто-то винит чиновников Минобороны, кто-то критикует представителей украинской стороны, позволивших себе нелицеприятные высказывания в адрес погибших, припомнив России Донбасс.

Сбитый самолёт уничтожил отношения Украины и России. А упавший самолёт уничтожил отношения России и Украины. — Митя Алешковский (@aleshru) 26 декабря 2016 г.

а виноват то кто ?

Не украинские блогеры стали причиной катастрофы. И не сирийский ИГИЛ. Самолет военный. Шойгу накажут ? — marat guelman (@galerist) 25 декабря 2016 г.

Мы все - переругавшиеся пассажиры одного стремительно падающего самолета — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 26 декабря 2016 г.

Журналистам удалось поговорить с родственниками одного из артистов ансамбля имени Александрова Александра Штуко. Мать Штуко рассказала, что долго отговаривала его от рокового полета.

Напомним, утром 25 декабря потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. Это произошло в 1,5 км от береговой линии рядом с Сочи. Борт летел из подмосковного аэропорта Чкаловский в Адлер, откуда после дозаправки вылетел в сирийскую Латакию. Спустя буквально несколько минут после взлета самолет пропал с экранов радаров. Позднее в море нашли обломки. Их разбросало на площади более 10 км. Возможно, поиск обломков самолета и останков погибших продолжится уже в акватории Абхазии.

При падении самолета погибли 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски им. Александрова из 64 артистов, военнослужащие Минобороны и девять журналистов — съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они должны были поздравить российских летчиков авиабазы Хмеймим с наступающим Новым годом.

Сегодня в России траур.