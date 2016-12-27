В воскресенье в Москве состоялся пленум центрального комитета партии «Коммунисты России», на котором руководство подвело итоги года и кампании партии на сентябрьских выборах в Государственную думу. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что партия намерена выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Мы это решение будем принимать в рамках закона, когда будет объявлена избирательная кампания — будет проведён съезд партии по выдвижению кандидата в президенты. Я — солдат партии, выполню любое поручение партии. Если партия мне доверит, я буду баллотироваться, насколько это технически будет возможно, мы пока не знаем. Я уже вошёл в этот возраст. Если изберусь, то, наверное, буду самым молодым президентом», — приводит агентство слова Сурайкина. Также будет обсуждаться участие партии в региональных выборах в следующем году.

Доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков в беседе с «Полит.ру» напомнил о функциях этой партии и поделился прогнозом участия ее кандидата в президентской гонке: «Место партии «Коммунисты России» среди других действующих партий в целом понятно. Это партия, которая призвана отбирать голоса у Компартии Российской Федерации Зюганова, и в этом смысле это скорее политтехнологический проект. При этом в партии, конечно, есть некое количество убежденных коммунистов, которые надеются, что такое положение в дальнейшем может измениться.

Но сейчас в целом партия нужна прежде всего президентской администрации, и существует она ровно для того, чтобы выполнять эту задачу. В этом смысле получается, что у кандидата от «Коммунистов России» есть, видимо, достаточно хорошие шансы получить поддержку официальных властей на выдвижение и возможность с большой вероятностью зарегистрировать своего кандидата. Это поможет власти решить сразу две задачи: во-первых, увеличится представительство на выборах партий, которые не будут представлять серьезной угрозы для основного кандидата, и при этом опять же традиционно отъедать некоторое количество голосов у самой большой и самой старой компартии.

Мне кажется, это вполне вероятный сценарий, то есть результат порядка 2% будет большим и серьезным успехом кандидата от этой партии, результаты меньше, порядка 1% будет уже обычным, будет значить, что не выложились, не показали себя», — сказал Алексей Титков.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков сомневается, что стратегия «Коммунистов России» верная: «Различных малых и микропартий у нас достаточно много, и есть, конечно, основные, которые имеют реальные шансы отразить общественное мнение. Мы видим результаты выборов в Государственную Думу, представленность в Законодательных собраниях субъектов РФ и понимаем, какие партии действительно находят для себя нишу. На мой взгляд, подавать себя в качестве кандидата в президенты ради того, чтобы просто поучаствовать, несколько странно. Если есть реальные кандидаты, у которых есть реальные шансы на прохождение, то они в принципе должны аккумулировать вокруг себя весь остальной актив, в том числе тех, кто мог бы выступить в качестве их сторонников и партнеров.

Нормальная практика в западных странах, когда несколько партий договариваются о том, чтобы поддержать одного кандидата в президенты. Соответственно, здесь та же самая ситуация очень странная, ведь есть объективное понимание тех рейтингов, которые существуют, и если партия ставит своей задачей реально отразить свои политические интересы, которые она отстаивает, то она бы начала договариваться о том, кого поддержать. Тогда получается отражение тех тезисов, инициатив и смыслов, которые они несут.

Если же стоит задача просто участия в выборах, то это, конечно, уже другой вопрос. Таких партий у нас очень много, они пытаются заявлять себя на президентских выборах вместо того, чтобы идти и договариваться с другими, более сильными политическими структурами. Если они действительно заботятся о том, чтобы донести свои ценности и взгляды своих избирателей, понимая реалистичность, должны подходить к этому трезво и задействовать те способы, которые есть. За счет своего политического веса такие партии могут договориться с другими кандидатами о том, чтобы те, взамен на поддержку, приняли часть их тезисов к себе в программу.

Это нормальный политический диалог, когда люди не играют в политику ради себя, а когда люди занимаются политикой ради того, чтобы отразить мнение граждан. Здесь возникает вопрос подмены понятий», — считает Николай Калмыков.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор политических наук Григорий Голосов считает, что определенный смысл в заявке есть: «Дело в том, что у самой партии и у Кремля, который должен поддержать это выдвижение для того, чтобы оно состоялось, интересы разные. У партии интерес в том, чтобы привлечь к себе больше внимания, это обычный мотив для участия малых партий в президентских выборах. У Кремля мотив заключается в том, что «Коммунисты России», как показали многие региональные выборы и думские выборы, очень успешно оттягивают голоса у КПРФ, а оптимальный для Кремля результат состоит, как известно, в том, чтобы лидирующий кандидат получил порядка 70%, а остальные голоса распределились между большим количеством слабых кандидатов, и чтобы ни один из них не выделялся на общем фоне слишком сильно. Нежелательно, чтобы, например, Зюганов выделялся. С этой точки зрения, выдвижение кандидата от «Коммунистов России» как раз решает задачу большего распыления голосов за формально независимых кандидатов. Так что я думаю, что все у них получится», — поделился мнением Григорий Голосов.

Напомним, что на парламентских выборах, которые прошли 18 сентября этого года, партия «Коммунисты России» не смогла преодолеть 5%-порог. Им удалось получить только 2,27% голосов, ни один одномандатник от этой партии в Госдуму не прошел.