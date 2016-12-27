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27 декабря 2016, 14:54
Дональд Трамп Россия США
Анна Сакоян

Генри Киссинджер как посредник

Генри Киссинджер. 2016
Генри Киссинджер. 2016
DoD photo by Senior Master Sgt. Adrian Cadiz

В последнее время в СМИ появились разговоры о том, что Генри Киссинджер, который был госсекретарем США и советником по национальной безопасности в администрациях президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда, возможно, станет посредником в выстраивании отношений между Россией и США.

Politico опубликовал об этом обстоятельный материал. Киссинджер, пишут авторы, познакомился с Владимиром Путиным в 1990-е гг. После того как Путин стал президентом, а отношения между Россией и США стали охлаждаться, Киссинджер сохранял с ним теплые отношения – как и Рекс Тиллерсон, который, вероятно, станет следующим госсекретарем США.

 
Владимир Путин и Генри Киссинджер. 2001 
kremlin.ru

Теперь избранный президент США Дональд Трамп дает понять, что он хочет выстроить с Москвой отношения сотрудничества, а Киссинджер позиционирует себя как возможного посредника в этом процессе. Позиционирование, отмечают авторы, состоит в том, что Киссинджер встречается с Трампом в частном порядке, а на публике лестно о нем отзывается и поддерживает его позицию, например, в отношении истории о происках российских хакеров. Даже если кибератаки и были, говорил он, то неочевидно, чтобы кто-то воспользовался их плодами на практике.

Некоторые наблюдатели, оговаривают авторы, выказывают удивление, что такой почтенный человек как Киссинджер так заискивает перед «нерукопожатным» Трампом. Однако знающие люди говорят, что такое поведение как раз совершенно закономерно для старого дипломата и последователя теории реализма в международных отношениях, который за десятки лет своей карьеры имел дело с самыми разными президентами и со всеми находил общий язык.

 
В центре: Генри Киссинджер и Генри Форд, 1977

Киссинджер на протяжении многих лет утверждал, что установление властного паритета между Россией и США укрепит мировую стабильность. Некоторые опасаются такого подхода, потому что считают, что он будет только поощрять «плохое поведение Кремля», в том числе его вмешательство в дела других стран и поддержку «сирийского диктатора Башара Асада».

Также наблюдатели задаются вопросом о том, какова личная выгода Киссинджеру от посредничества в новой перезагрузке отношений с Россией. Помимо репутационных соображений, авторы указывают на то, что это было бы выгодно его консалтинговой фирме Kissinger Associates Inc. Авторы приводят мнение критиков, которым не нравится перспектива такого посредничества на том основании, что Киссинджер – реалист, а значит, будет стремиться к установлению глобального равновесия, а не к продвижению прав человека и демократии.

На основании высказываний Киссинджера, сделанных в последние годы, авторы пытаются предположить, какое влияние он мог бы оказать на политику Трампа в отношении России. Так, Киссинджер говорил, что Россию следует воспринимать как ключевой элемент нового мирового равновесия, а не как главную угрозу безопасности США. По поводу кризиса вокруг Украины он замечал, что не следует торопиться со сближением Украины и Запада и ссорить ее с Россией, потому что Украину лучше всего использовать как посредника между Россией и Западом. В отношении Сирии Киссинджер тоже призывал к сотрудничеству между Россией и США, чтобы совместными усилиями помочь Асаду и затем способствовать мирному разрешению гражданского конфликта.

The Atlantic опубликовал интервью с Киссинджером Джеффри Голдберга, который ранее писал про доктрину нынешнего американского президента Барака Обамы. В этом интервью Голдберг расспрашивает Киссинджера о Трампе и том, как будет строиться внешняя политика США. На вопрос, считает ли Киссинджер Трампа некомпетентным политиком Киссинджер призвал перестать критиковать избранного президента и сначала посмотреть на него в действии.

Главной потенциальной проблемой внешней политики Киссинджер, согласно интервью, считает шок некоторых государств, вызванный избранием Трампа. Это может усложнить выстраивание диалога. Россия и Китай, по мнению Киссинджера, сейчас заняли выжидательную позицию и пытаются оценить ситуацию. При этом Киссинджер категорически отверг вероятность каких-либо неявных связей между Россией и Трампом, а доброжелательные высказывания последнего о Путине проинтерпретировал буквально как ответную любезность в связи с доброжелательными высказываниями Путина о нем.

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