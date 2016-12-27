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27 декабря 2016, 10:59
авиакатастрофа
Анна Сакоян

Авиакатастрофы уходящего года

Самолет морского патруля США готовится вылететь на поиски потерпевшего крушение аэробуса A320-232 авиакомпании EgyptAi
Самолет морского патруля США готовится вылететь на поиски потерпевшего крушение аэробуса A320-232 авиакомпании EgyptAi
Devin Menhardt / U.S. Navy photo

Катастрофа самолета Министерства обороны над Черным морем заставляет вспомнить о других авиакатастрофах и инцидентах с самолетами, произошедших в этом году.

7 декабря в районе пакистанского города Хавелиана произошло крушение рейса PK-661 компании Pakistan International Airlines. На борту было 48 человек, все погибли. По поводу этой катастрофы NY Times писала, что это очередной повод задуматься о плачевном состоянии пакистанской авиаиндустрии, которая на протяжении многих лет страдала «из-за конфликтов, связанных с плохим управлением, коррупцией и проблемами с безопасностью».

28 ноября возле города Медельина (Колумбия) врезался в гору самолет авиакомпании LaMia, на борту которого находилось 77 пассажиров. В частности, этим рейсом летела бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», которая должна была 30 ноября участвовать в финальном матче Южноамериканского кубка. В катастрофе выжило шесть человек. The Economist писал по этому поводу, что крушение самолета стало дополнительным ударом для Бразилии, у который весь этот год оказался крайне тяжелым, прежде всего по причине глубокого политического кризиса.

 
Поиски на месте катастрофы Avro RJ85 под Медельином 
Policía Nacional de los colombianos

3 августа имел место инцидент в Дубае, когда загорелся приземлившийся самолет, у которого на борту было 300 человек. В итоге все находившиеся в самолете люди остались живы (но погиб пожарник, участвовавший в тушении огня). Этот инцидент дал СМИ повод поговорить о прогрессе в развитии технологий безопасности.

19 мая  в Средиземное море рухнул авиалайнер компании EgyptAir, совершавший рейс из Парижа в Каир. На борту было 66 человек, все погибли. Расследование крушения было осложнено тем, что извлечение обломков из моря заняло много времени. Официальной версии причин крушения до сих пор нет, хотя египетское следствие недавно заявило об обнаружении признаков нахождения взрывчатых веществ на борту. СМИ начали писать о возможном теракте еще в мае. Тогда авторы подчеркивали, что мишенью террористов  мог быть не только Египет, но и Франция. В связи с этим некоторые вспоминали парижские теракты. Также писали, что это очередной удар по египетской туристической отрасли, ссылаясь, в частности, на крушение российского самолета в Египте в 2015 г.

19 марта произошла авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. Это был регулярный пассажирский рейс компании FlyDubai, который летел из Дубая в Ростов-на-Дону. На борту было 62 человека, все погибли. Самолет пытался совершить посадку в неблагоприятных погодных условиях. В этом случае о теракте практически не говорили. По основной версии, причиной крушения стали ошибочные действия экипажа.

 
Аэропорт Ростова-на-Дону, 20 марта 2016
donland.ru

Также можно вспомнить недавний авиаинцидент в Ливии, когда 23 декабря был захвачен самолет компании Afriqiyah Airways, следующий внутренним рейсом. На его борту находилось 111 пассажиров. Самолет был направлен в Европу, однако совершил вынужденную посадку на Мальте. Впоследствии всех заложников отпустили. The Economist по этому поводу опубликовал материал под названием «Внутренний рейс в Ливии превратился в европейский кризис воздушного пиратства». Кризис состоит в том, что авиация в Ливии начиная с 2011 г., когда было свергнуто правительство Муамара Каддафи, находится в состоянии хаоса, вследствие чего уязвима для террористов, то есть представляет собой угрозу для Европы.

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