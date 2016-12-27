Эксперт: Назначение Сергея Кириенко в Наблюдательный совет Росатома свидетельствует о продолжении прежнего курса на стратегическое развитие госкорпорации

Сергей Кириенко, в октябре перешедший с поста генерального директора госкорпорации «Росатом» на должность первого заместителя руководителя администрации президента России, возглавит наблюдательный совет госкорпорации. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Назначение Сергея Кириенко в Наблюдательный совет Росатома свидетельствует о том, что прежний курс на стратегическое развитие госкорпорации как глобального игрока на атомном рынке будет продолжен.

Напомню, основной из целей развития Росатома в условиях текущей экономической ситуации стало наращивание портфеля зарубежных заказов. Ожидается, что по итогам этого года он увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. Приход в атомную отрасль Алексея Лихачева, который до этого занимался в Минэкономразвития внешнеэкономическими вопросами, позволит усилить как раз международное направление в деятельности российской атомной госкорпорации. В условиях текущей экономической конъюнктуры внутри страны, зарубежные заказы очень важны для атомной отрасли, объединяющей большое количество предприятий по всей России.