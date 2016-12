«Коммерсантъ» в статье «У катастрофы появился свидетель» пишет, что сотрудник береговой охраны рассказал следствию, как произошла катастрофа Ту-154.

«Наступление по всей линии фондов»: международные инвесторы завалили российский рынок деньгами.

«ЦСР оказался в центре внимания»: аналитики отметили медийные достижения Алексея Кудрина.

«Ведомости» сообщают: «Доля "Газпрома" на европейском рынке достигла рекорда». Теперь на российскую компанию приходится почти треть спроса.

«В новом году проверки госзакупок будут проводиться на местах»: ревизоры начнут с крупных контрактов.

«Сдача стадиона в Петербурге откладывается на три месяца»: проведению матчей Кубка конфедераций FIFA в июне 2017 года это не помешает, утверждает оргкомитет.

О том, каким стал для экономики России 2016 год РБК пишет в статье «Между рецессией и ростом».

«Крушение Ту-154.Первые версии»: власти и эксперты выдвигают версии катастрофы над Черным морем.

«Долгострой входит в игру»: подрядчик сообщил об окончании работ по строительству стадиона «Крестовский».

«Известия»: «"Краб" и "Афалина" найдут "черные ящики" Ту-154». Уникальные буксиры могут обнаруживать на глубине 300 м предметы размером несколько сантиметров.

«Отложенный эффект»: следствие сосредоточилось на двух версиях причин катастрофы Ту-154 — некачественном топливе и перегрузе.

«Новый год в кругу семьи»: Президент, премьер-министр, главы обеих палат парламента и лидеры фракций встретят новый, 2017 год дома с родными и близкими.

«Газета.ru» в статье «Покемоны помогут выбрать президента» утверждает: в Кремле знают, как завлечь избирателя на президентские выборы.

«Моторы работали нормально, а потом заглохли»: опознано первое тело из жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

В статье «Россияне застряли в кризисе» написано, что 42% россиян назвали кризис главным событием года.

The Economist: «Brentry. Как норманнское правление изменило Англию» (Brentry: How Norman rule reshaped England). Автор утверждает, что «Англия и Европа нераздельны». Также он использует слово «Brentry» (Britain, Британия + entry, вступление) как противопоставление слову «Brexit».

«Динамика в развивающимся мире: бедным странам тоже нужно впустить к себе больше иммигрантов» (Developing-world movement: Poor countries need to allow more immigration, too). Правительства бедных стран справедливо критикуют негостиприимную иммиграционную политику Запада. Но, отмечает автор, и сами они грешат тем же.

Bloomberg: «Лидеры израильской оппозиции критикуют Нетаньяху после голосования в ООН» (Israeli Opposition Leaders Blast Netanyahu After UN Vote). Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую израильские поселения. Израильское правительство опасается, что Израилю будут навязывать мир на условиях, которые ему не нравятся.

«Россия говорит, что расследование по крушентю самолета ищет признаки неисправностей, а не теракта» (Russia Says Focus Is on Faults, Not Terror, in Plane Crash Probe). После того как из Черного моря в понедельник были извлечены обломки самолета, было объявлено, что следствие будет исходить из того, что катастрофа была вызвана техногенными причинами.

The Wall Street Journal: «Подорожание доллара угрожает подорвать восстановление производства» (Dollar’s Rise Threatens Manufacturing Recovery). Усиление доллара представляет собой угрозу для американских производителей. У некоторых компаний может сократиться прибыль.

«Властные игры Си бросают тень на историческую трансформацию китайской власти» (Xi’s Power Play Foreshadows Historic Transformation of How China Is Ruled). Представители Коммунистической партии Китая говорят, что президент Си Цзиньпин хочет остаться у власти после окончания своего второго срока, нарушив тем самым конвенцию о передаче власти, установившуюся после смерти Мао Цзэдуна.