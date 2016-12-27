Ассоциации туроператоров России подсчитала, что в 2016 году турпоток из России за рубеж в 2016 году снизился на 6%. Сколько при этом россиян предпочли при планировании отдыха не пользоваться услугами операторов, неясно — точно подсчитать, сократилось число выезжающих заграницу сограждан или нет можно будет только после публикации статистики пограничного ведомства.

Как бы то ни было, выезжать за пределы страны с каждым годом становится все менее приятно. Кругом враги. В еще недавно дружественной, потом недружественной, потом снова дружественной стране убивают российского посла. В Египет, куда именно сейчас имеет смысл ездить из-за девальвации местной валюты, запрещено летать самолетам. В такой ситуации кто-то поневоле выберет Крым.