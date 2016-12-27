Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета Росатома

В соответствии с опубликованным на сайте Кремля президентским указом, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Кириенко С.В. (председатель наблюдательного совета), освободив от этих обязанностей Грызлова Б.В.», - говорится в тексте указа.

Сергей Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль с 2005 года, сначала в качестве руководителя Федерального агентства по атомной энергии, а с 2007 года — в качестве гендиректора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В начале октября 2016 года Кириенко был назначен первым заместителем руководителя администрации Кремля. Главой Росатома стал возглавил бывший первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев.