Экономист Никита Кричевский: Назначение Кириенко на должность председателя Наблюдательного совета Росатома - совершенно логичное и верное решение

Сергей Кириенко, в октябре перешедший с поста генерального директора госкорпорации «Росатом» на должность первого заместителя руководителя администрации президента России, возглавит наблюдательный совет госкорпорации. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.

Никита Кричевский, экономист, д.э.н., профессор:

Назначение Сергея Кириенко на должность председателя Наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", на мой взгляд, совершенно логичное, верное решение.

Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль с 2005 года — сначала в качестве руководителя Федерального агентства по атомной энергии, а с конца 2007-го - уже как гендиректор Росатома. За эти годы отрасль активно развивалась - достаточно посмотреть на итоги ее работы. И развивалась при непосредственном участии Кириенко и во многом благодаря его стратегически верным решениям. А потому кому, как не ему сейчас возглавить Наблюдательный совет - Кириенко знает, куда Росатому двигаться дальше.

Кстати, если посмотреть на сегодняшний курс госкорпорации - налицо активное продвижение продукции и услуг на внешние рынки. Тут вполне пригодится опыт сегодняшнего руководителя Росатома - Алексея Лихачёва. Ведь он достаточно продолжительное время возглавлял международный блок Минэкономразвития. Так что, повторюсь, все логично.