Эксперт: 2016 год доказал правильность многолетней и кропотливой работы Росатома

Эксперты подводят итоги работы атомной отрасли уходящего года.

Николай Кузелев, советник генерального директора, АО «Энергомонтаж Интернэшнл», д.т.н., профессор:

Среди многообразия итогов 2016 года попробую выделить главные. Год показал, что атомная отрасль (в отличие от многих) не только сохранилась, но уверенно развивается и наращивает перспективы.

Росатом – крупнейший строитель АЭС в мире, который одновременно реализует проекты по сооружению 36 блоков за рубежом и 8 блоков АЭС внутри страны. Ему принадлежат 35% мирового рынка услуг по обогащению урана. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на российском ядерном топливе. Росатом – это вторая в мире энергокомпания по объему генерирующих мощностей АЭС.

2016 год доказал правильность многолетней и кропотливой работы. Благодаря реформам последних лет, отрасль трансформировалась в современную корпорацию, глобального игрока на мировом рынке ядерных технологий, появилось деление по видам работ, удалось сконцентрировать людские и материальные ресурсы в каждом из дивизионов, увеличить объём выполняемой ими работы, специализация дивизионов по видам деятельности дала возможность распределить обязанности между ними.

Самое важное, на мой взгляд, что было сделано в 2016 году, - обеспечена безопасная эксплуатация нашей техники. Приоритет безопасности записан первым пунктом в Законе об использовании атомной энергии. Все первые лица на предприятиях отрасли несут ответственность за безопасность. За нашей отраслью всегда следят особенно пристально как за потенциально опасной. Большая заслуга Сергея Кириенко в том, что за все это время, что он руководил Росатомом, серьезных инцидентов в ее работе не было.

Этот год показал, что возрождается атомная наука, хотя еще очень многие вызовы по-прежнему стоят перед Росатомом в этой сфере. Атомная отрасль всегда отличалась наукоемкостью. За последние годы были сформированы крупные проекты федерального уровня (супер-ЭВМ, космическая ядерная установка мегаваттного класса). Ведутся исследования по таким направлениям, как инновационные проекты ядерных установок различного назначения, ядерное топливо и новые материалы, обращение с ОЯТ и РАО, технологическое решение проблем нераспространения ядерных оружейных материалов, малая атомная энергетика.

Я всю жизнь занимаюсь неразрушающим контролем и очень хорошо понимаю, как его используют применительно к различным изделиям. Есть ряд направлений, в которых российская атомная промышленность раньше была мировым лидером и которые сегодня надо развивать, чтобы не потерять свои позиции. Речь, в частности, идет о радиационных технологиях облучения, стерилизации, дезинфекции и модификации материалов. Все это востребовано, но развивается слабо, а доходы от этих направлений должны быть огромны. Уже прошел период стагнации, и растет потребность в генераторах для разных задач. Так, в декабре была подписана программа научно-технического сотрудничества на 2017–2019 годы между Росатомом и Газпромом. В рамках импортозамещения и обеспечения деятельности Газпрома новыми технологиями эта программа предусматривает создание инновационного мобильного лазерного технологического комплекса для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе в арктических условиях. Кроме того, планируется разработка электронно-лучевого метода обработки изоляционных покрытий при нанесении на стальные трубы для повышения его механической прочности и износостойкости. Также в рамках программы должно быть разработано импортозамещающее оборудование для геофизического исследования скважин.

Еще одно значимое событие года - генеральный директор госкорпорации Сергей Кириенко был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Его место в Росатоме занял Алексей Лихачев. Надеюсь, что новый руководитель Росатома, имея большой опыт в международных отношениях, продолжит этот путь отрасли вперед. Будет, конечно, непросто усилить те успехи, которых госкорпорация добилась на мировой арене. Так, в 2016 г. заключены межправительственные соглашения с Египтом о строительстве четырехблочной АЭС и с Боливией о строительстве Центра ядерных исследований и технологий.

Входящее в Росатом АО «Техснабэкспорт» в этом году подписало десять новых контрактов и дополнений к действующим контрактам c компаниями из шести стран, что позволило нарастить экспортный портфель более чем на 1,3 млрд долл. США. В отчетном году осуществлено 66 поставок продукции заказчикам в 15 стран на сумму более 2 млрд долл. США, четыре из этих поставок произведены через порт Восточный.

В конце года мы узнали, что Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере преодоления последствий аварии на АЭС «Фукусима», включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу из эксплуатации.

И наконец, о сложных перспективах отрасли. Еврокомиссия (ЕК) представила 30 ноября крупномасштабный план развития энергетики в ЕС, который, в частности, предусматривает сокращение субсидий на генерацию электроэнергии из возобновляемых источников.

Комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете на пресс-конференции в Брюсселе дал ему следующую характеристику: "Европа стоит на пороге революции чистых энергоносителей". Доля чистой энергетики в общем производстве электроэнергии в ЕС к 2030 году должна возрасти с нынешних 29 до 50 процентов. На пути к этой цели ЕС впредь намерена больше опираться на рыночные механизмы, а не на субсидии.

Разве это не новый вызов Росатому, требующий новых подходов? Одним из них является проект «Прорыв», старт процесса перехода на новую технологическую платформу — замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах, управляемый термоядерный синтез.