Вчера в Санкт-Петербурге главы России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), который должен заменить нынешнюю редакцию, действующую с 2009 года. Кодекс готовился около трех лет, его планировалось принять до конца 2015 года, но утверждение затянулось, поэтому лидеры интеграционного объединения возлагали особые надежды на вчерашнее заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое должно было поставить точку в этом вопросе. Однако нефтегазовый конфликт между Россией и Белоруссией внес свои коррективы в эти планы. Александр Лукашенко не явился на заседание, фактически саботировав принятие кодекса.

Лукашенко не приехал в Санкт-Петербург без объяснения причин. В это время в Минске он провел совещание «По обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников». Не комментирует жест белорусского президента ни его администрациия, ни МИД. В Москве этот вопрос предпочли обойти стороной. Пресс-секретарь президента России уточнил, что белорусская сторона уведомила организаторов саммита о том, что Лукашенко не сможет принять в нем участие.

Аленксандр Лукашенко Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Действительно, наши белорусские коллеги сообщили, что Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии. Де-факто это не помешает субстантивно обсуждать наши вопросы интеграции — все документы были ранее согласованы на коллегии, в том числе и с нашими белорусскими партнерами. Они будут направлены в Минск для подписания президентом Белоруссии», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На реальную причину демарша, впрочем, намекнул спикер палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, отмечает «Коммерсантъ». Выступая в Москве на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, он указала на «практически регулярные» протекционистские решения стран ЕврАзЭС. По его словам, ситуация в союзе не отвечает интересам Минска: «С 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения». Ранее на те же проблемы в беседе с российским премьером Дмитрием Медведевым жаловался и сам Лукашенко.

Свою критичную по отношению к новому Таможенному кодексу позицию президент Белоруссии ясно обозначил в начале декабря. По этому поводу он собрал совещание министров, на котором потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов при принятии данного документа.

Cовещание по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС 9 декабря 2016 president.gov.by

«Каким бы Таможенный кодекс ни был компромиссным (не исключаю, что где-то возможны компромиссы), но ухудшать ту социально-экономическую ситуацию, которая существует в Беларуси, нам ни в коем случае нельзя. Мы ничего не должны потерять. У нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза - Россия и Казахстан - могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги», — сказал Лукашенко.

Риторику и поведение белорусского президента можно объяснить нефтегазовыми конфликтами между двумя странами, которые приобретают затяжной характер. Стороны не могут прийти к общему знаменателю при согласовании цены российского газа, в результате чего Москва обвинила Минск в торможении выплат. По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители скопили задолженности за поставки газа в размере 340 миллионов долларов.

Белоруссия при этом настаивает на скидке, считая справедливой цену на газ в размере 73 долларов за одну тысяч кубометров. Газовая политика Москвы, по мнению Минска, противоречит принципам ЕАЭС, поскольку завышенная цена делает белорусские товары неконкурентоспособными на российском рынке. «Газпром» требует оплачивать поставки по зафиксированной в действующем контракте цене в 132 доллара за тысячу кубометров.

Белорусские власти в ответ на позицию России намерены повысить с 1 января 2017 года тарифы на транзит нефти из России по своей территории на 20,5%. В третьем квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн до 3,5 млн тонн, а в четвертом квартале поставки планировалось урезать еще на 500 тысяч тонн.

Тем не менее, Москва остается непреклонна. 26 декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете «Ведомости» заявил, что Белоруссия, без сомнения, должна исполнять газовый контракт.

«Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта. Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 году», — сказал вице-премьер.