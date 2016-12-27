Топ новостей 27 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились данные о последних минутах Ту-154 перед падением в Черное море, Владимир Путин дал старт подаче российского газа в Крым, в правительстве пообещали в 2017 году сделать йод и валокордин рецептурными препаратами.

Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу 25 декабря в Черном море, упал на воду на скорости более 500 км/ч при попытке совершить маневр вправо, сообщает источник в силовых структурах. По предварительным данным, лайнер летел с сильно задранным носом.

Приоритетной версией причины крушения Ту-154 в Черном море является попадание посторонних предметов в двигатель. Об этом рассказал источник в силовых структурах: «Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель».

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт на поставку газа по новому газопроводу Краснодарский край – Крым. В открытии газопровода приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников. Генеральный директор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов и диспетчер Сергей Круликовский сообщили о готовности системы к запуску.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту. «Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту», — рассказал Хлопонин.

В исследовании, подготовленном для Конгресса США независимыми экспертами, говорится, что в 2015 году Вашингтон продал оружия на 40 млрд долларов, сохранив за собой первое место по экспорту вооружений. США и Франция увеличили экспорт вооружений на 4 и 9 млрд долларов соответственно по сравнению с 2014 годом. Россия, третий по объемам продаж доминант на мировом рынке вооружений, слегка снизила оборот с 11,2 млрд долларов в 2014 году до 11,1 млрд долларов в 2015 году.

Суд Анкары принял решение временно запретить турецким средствам массовой информации освещать ход расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Такая мера принята в целях здорового хода расследования и избежания распространения с помощью СМИ сомнительной картины произошедшего.

В Министерстве внутренних дел России рассказали о причинах, побудивших мужчину ворваться в одно из отделений банка ВТБ в Подмосковье с угрозами его подрыва: «Сегодня в 10:30 в одно из кредитных учреждений города Орехово-Зуево вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту. Прибывшие на место происшествия полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя, который успел нанести себе ножовое ранение».

Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев дал поручение управлению охоты республики провести тщательное расследование и принять соответствующие меры в связи с появившейся в интернете видеозаписью, на которой группа вахтовиков издевается над медведем. На опубликованной видеозаписи видно, что после того, как зверя переехал грузовик «Урал», медведь старается встать на лапы. Однако его давит водитель на втором «Урале». Животное при этом пытается выбраться из-под колес, но один из вахтовиков бьет его железным прутом по голове, после чего медведь умирает.

Российский байк-клуб «Ночные волки», возглавляемый Александром «Хирургом» Залдостановым, выиграл грант президента РФ в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир». Как уточняется в заявке, проект «Славянский мир» заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, целью которых является «единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

Если не получится ввести единомыслие, будем вводить однообразие и бессмыслие. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 27 декабря 2016 г.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что его ведомство даст правовую оценку высказываниям блогера и светского обозревателя Божены Рынски, связанным с гибелью журналистов НТВ во время крушения Ту-154 над Черным морем.