Тема международной повестки избранного президента США Дональда Трампа продолжает оставаться в центре медийного внимания. Специфика этих обсуждений в том, что прямых официальных развернутых высказываний о планах Трампа очень мало, поэтому комментаторы пользуются косвенными источниками.

Один из источников – это высказывания Трампа в Твиттере и суждения о них его сторонников. Huffington Post, например, отметил высказывания республиканца Ньюта Гингрича, в прошлом спикера палаты представителей конгресса, а сейчас неформального советника Трампа, который похвалил Трампа за то, как он использует Твиттер для анонсирования своих внешнеполитических намерений. В частности, недавно Трамп в Твиттере призвал к наращиванию ядерных вооружений. Этот твит вызвал много обсуждений, в том числе критики, и Гингрич счел это очень удачным ходом. Стратегия разоружения, объяснил он свою позицию, провалилась, потому что фактически привела к обратному эффекту: старинные оппоненты США в лице Китая, Северной Кореи и России начали увеличивать свои арсеналы. В таком контексте со стороны США логично последовать их примеру.

Ньют Гингрич Gage Skidmore

Еще один источник для спекуляций о внешнеполитической программе Трампа – это возможные его назначения. Guardian несколько дней назад писала о том, что Трамп собирается назначить своим специальным представителем на международных переговорах Джейсона Гринблатта, который консультировал его по отношениям с Израилем. Guardian характеризует Гринблатта как «юриста с незначительным опытом во внешней политике», который, по всей видимости, будет оказывать влияние на развитие глобальной дипломатии, в том числе на развитие отношения к ближневосточной проблематике.

Guardian отмечает, что назначение Гринблатта пришлось на тот момент, когда администрация уходящего президента США Барака Обамы отказалась налагать вето на резолюцию ООН по израильским поселениям на Западном берегу и по Иерусалиму. Трамп тогда через соцсети транслировал призыв к Обаме заблокировать резолюцию. Таким образом, назначение Гринблатта говорит о том, что при Трампе политика в отношении Израиля и Палестины, скорее всего, заметно сместится в пользу Израиля.

Заседание Совета Безопасности ООН Фото ООН/М.Элиас

На основании состава внешнеполитической команды Трампа некоторое время назад рассуждала также газета NY Times. Правда, в отличие от рассуждений на основании единичных назначений, автор выдал обобщающий комментарий об уже известном вероятном составе администрации. Суть комментария сводилась к тому, что у состава ничего не получится. Отметим, что NY Times находится в числе изданий, яростно критикующих Трампа.

Автор отмечает, что предполагаемая команда Трампа принципиально отличается от аналогичных коллективов при всех шести республиканских предшественниках Трампа начиная со Второй мировой войны. Главное отличие команды Трампа, по мнению автора, состоит в том, что в ней мало компетентных людей. В частности, там нет опытных дипломатов, которые умеют взаимодействовать с державами вроде Китая, Индии, Японии, Германия, Франция или Великобритания. Точнее, опыт взаимодействия есть, но в сфере торговли, а не политики, что, как кажется авторам, неизбежно затруднит работу этой команды на политическом поприще.

Напомним, что материалы в жанре прогнозов по внешней политике Трампа появляются регулярно. В одном из них в качестве источника использовалась книга Трампа, изданная в 2000 г. Еще одним источником для суждений периодически становятся действия внешних по отношению к США игроков. На более ранних этапах повестка выводилась из предвыборных высказываний Трампа, а также из исторических предпосылок.